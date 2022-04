El Presidente Gabriel Boric aseguró que el gobierno ya terminó la instalación y que no incidirá en el Plebiscito

"Hemos tenido una provechosa jornada de gabinete de discusión del rumbo del Gobierno y hemos concordado que se acabó el periodo de instalación”. Así resumió el presidente Gabriel Boric la reunión de gabinete ampliado en el Palacio de La Moneda, la que además contó con la participación de representantes de los partidos adherentes a esta administración.

Tras la cita, el mandatario fue explícito al indica que “el mandato a nuestros ministros y ministras es a tomar un sentido de urgencia y que la ciudadanía note las prioridades que cada uno tiene en sus carteras”.

Boric, quien en la conferencia estaba flanqueado por todos los secretarios de Estado, explicó que se hizo "una evaluación de lo que han sido las últimas semanas. La importancia de tomar la agenda legislativa, la importancia de potenciar los proyectos, en particular de Chile Apoya, pero no en abstracciones, sino dónde, cuándo, cómo, quién, y cada uno de los ministros y ministras se ha comprometido para, a la brevedad, poder tener resultados concretos para que los chilenos sientan el apoyo que estamos presentando como Gobierno".

El anuncio del término del período de instalación llegó en el día 47 de la gestión de Gabriel Boric, quien asumió el cargo el pasado 11 de marzo.

¿Qué dijo del Plebiscito?

Gabriel Boric también habló del Plebiscito de Salida, previsto para el domingo 4 de septiembre. Consultado por las críticas por la falta de presindencia del gobierno, el presidente aclaró que "cada uno de las ministras o de los ministros aquí presentes, cuando no están en el ejercicio de sus funciones, tienen todo el derecho a manifestar cuál es su opinión política y cuál es su planteamiento respecto al fondo de la discusión". El Presidente recomendó que "hay que hacerlo de manera responsable, hay que hacerlo de manera verídica, sin caer en las fake news que tanto daño le hacen a la democracia y yo me imagino que nadie espera que quienes nos hemos jugado tanto por el proceso constituyente no manifestemos dentro de los marcos que nos impone la ley, una posición clara respecto del proceso".

El mandatario aclaró que "el Gobierno tiene el deber de garantizar a ambas posiciones, tanto la del apruebo como el rechazo, iguales condiciones para poder difundir su pensamiento, su visión, su opción. En ese sentido, el Gobierno con los recursos públicos de todos los chilenos y chilenas no puede tratar de incidir en una dirección u otra. Tenemos el deber, y lo vamos a cumplir, de fomentar la participación y de informar, y por cierto que eso lo vamos a hacer como corresponde y ajustándonos a todo lo que señalan los cuerpos legales".

El saqueo en Talagante

Finalmente, el Presidente puso énfasis para referirse al saqueo de un supermercado ocurido la noche del lunes. "Lo que sucedió es absolutamente inaceptable. Acá no se puede naturalizar de que hayan acciones de este tipo y lo que nos corresponde como Gobierno es preocuparnos de que se haga cumplir la ley", cerró Boric.