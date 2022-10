Las Notas de Enseñanza Media (NEM) es el promedio de notas de 1er, 2do, 3er y 4to medio, el cuál se transforma en un puntaje estándar y sirve para el ingreso a las universidades que sean parte del proceso de admisión 2023, en conjunto con el puntaje obtenido en la PAES 2022. A continuación te compartimos dónde puedes conocer tu NEM.

¿Dónde puedo conocer mi NEM?

Existen dos opciones para poder conocer tu NEM de forma online:

Ministerio de educación

Para conocer tu NEM en el Mineduc debes hacer click AQUÍ, para eso deberás seleccionar “Certificado de Estudio”, luego deberás ingresar con tu RUT, fecha de nacimiento y correo electrónico. Inmediatamente el sitio te entregará tus resultados y aparecerán tus notas de enseñanza media desde primero a cuarto medio.

DEMRE

Además puedes conocer tu NEM en el sitio web del Demre para eso haz clic AQUÍ, deberás ingresar con tu RUT y contraseña (si no tienes contraseña, crea una cuenta es muy fácil y sencillo), una vez en el sitio selecciona “comprar” no te preocupes no tendrás que pagar nada, al hacer click en la opción te aparecerán tus puntajes de puntajes en el caso de que hayas rendido la PTU y tu NEM.

¿Cuándo es la PAES?

La primera versión de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) se llevará a cabo el 28, 29 y 30 de noviembre, los estudiantes deberán rendir las siguientes pruebas:

Compresión Lectora.

Competencia Matemática 1.

Competencia Matemática 2.

Prueba electiva de Ciencias.

Prueba electiva de Historia y Ciencias Sociales.

Los estudiantes deberán escoger entre la prueba de ciencias o historia dependiendo de la carrera universitaria a la cuál deseen postular.