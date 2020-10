Donald Trump y su estado de salud actual tras contagiarse de Covid-19: "Creo que estaré de vuelta pronto"

Esta mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a su actual estado de salud tras haberse contagiado de coronavirus junto a su esposa, Melania.

Mediante un video publicado en Twitter desde el hospital militar en el que fue ingresado, aseguró que se encuentra "mucho mejor" y está trabajando para "volver del todo", aunque "la verdadera prueba será en los próximos días".

"Llegué aquí, no me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor. Estamos trabajando duro para volver del todo. Tengo que volver porque todavía tenemos que hacer Estados Unidos grandes de nuevo", manifestó el mandatario. Y agregó: "Creo que estaré de vuelta pronto".

"Me siento bien, pero en los próximos días parece que será la verdadera prueba. Veremos lo que pasa en los próximos dos días", aseguró.

Recordemos que Trump fue trasladado al hospital militar Walter Reed, a las afueras de Washington, para recibir un cuidado más intensivo por parte de su equipo médico que le ha suministrado un cóctel de anticuerpos y lo trata con el antiviral Remdesivir.

Donald Trump siendo trasladado al hospital militar Walter Reed. | Foto: Gettys Images

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, señaló hoy que hubo señales "muy preocupantes" ayer y que las siguientes 48 horas serán "críticas" para conocer cómo evolucionará el mandatario.

Asimismo, el equipo médico de Trump informaron que ya no tiene fiebre, no necesita oxígeno y evoluciona muy bien.

"Vamos a ganar a este coronavirus o cómo lo quieran llamar", afirmó el mandatario en el vídeo, que se desconoce la fecha.

El presidente estadounidense también se refirió al estado de su esposa, Melania Trump, donde afirmó que está "manejándolo muy bien", ya que además, es más joven que él.