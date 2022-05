La oposición reaccionó rápidamente a los comentarios de la ex Presidenta y actual alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien se señaló estar a favor que la se apruebe la propuesta constitucional emanada de la Convención Constituyente. Luego de las declaraciones, la bancada RN envió una carta a la ONU acusando “intromisión de la exmandataria”.

Todo comenzó este miércoles 18 de mayo, en una entrevista de la exmandataria con la agencia Bloomberg, donde sostuvo que la propuesta de nueva constitución “está ofreciendo un nuevo contrato social basado en un bonito proceso nacional legal”.

“Son temas muy importantes para resolver algunas de las dificultades y desafíos más importantes para nuestro país, en cuanto a lograr que todas las regiones del país se sientan completamente representadas, que los pueblos indígenas se sientan realmente representados y cómo se puedan integrar mejor los estándares internacionales de derechos humanos. Derechos como la salud y las cuestiones indígenas también”, señaló la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Las declaraciones de Bachelet no cayeron nada bien en la oposición y el jefe junto a la subjefa de la bancada RN, Andrés Longton y Sofía Cid, respectivamente, enviaron una carta al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, acusando intromisión y argumentando que sus declaraciones sobre la política interna no coinciden con su rol de alta comisionada de la ONU.

En la misiva, los diputados plantean estar conscientes de la opinión de la exmandataria sobre la política del país, pero dado su rol como funcionaria internacional, "no puede entrometerse públicamente en asuntos de política interna", haciendo elusión al Estatuto y Reglamento del Personal de las Naciones Unidas.

La opinión de Bachelet ya había generado resquemores en la oposición y este jueves fue el diputado Diego Schalper quien criticó la postura de la exmandataria sobre la Convención Constitucional. Respecto a ello, el parlamentario sostuvo que le hubiese gustado “que la presidenta Bachelet hubiera tenido una visión de Estado”.

“Me hubiera gustado que la presidenta Bachelet hubiera tenido una visión de Estado como me parece lo han hecho el resto de los presidentes. Los expresidentes que nos acompañan no han entrado a la dinámica proselitista y se han comportado más como estadistas”, señaló Schalper.