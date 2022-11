La tarde del 16 de noviembre en la Sala de la Cámara de Diputados se votó para aprobar o rechazar la solicitud de admisibilidad en la Ley de Presupuesto de 2023 del aumento del monto de la PGU a $250 mil pesos a partir de enero de 2023.

Problemas para la PGU: Se declaró inadmisible la propuesta

Luego de más de siete horas de discusión los parlamentarios declararon inadmisible la indicación para agregar el aumento del monto de la PGU en la Ley de Presupuesto 2023 con 64 votos a favor, 61 en contra y 4 abstenciones.

Es importante señalar que para que esta se incluyera en la propuesta se necesitaban 65 votos, los cuales no se lograron.

La Pensión Garantizada Universal actualmente cuenta con un monto de $193.917 pesos, monto que se reajusta en febrero de cada año, en caso de aprobarse la Reforma Previsional presentada por el Gobierno este monto aumentaría a $250 mil pesos luego de que se aprobará la Reforma Tributaria, lo que se concretaría desde el tercer mes de aprobada la Ley.

¿Por qué se rechazó la propuesta?

Los diputados opositores reclamaron que los motivos del rechazo a la iniciativa tienen que ver con Vlado Marosevic, presidente de la Cámara, quién, según los parlamentarios, no habría dejado votar a dos parlamentarias que no se encontraban en la sala, esto ya que no habría hecho los dos llamados a votar que se deben realizar de acuerdo al reglamento de la corporación.

Esto provocó mayores alegatos de parte de la oposición ya que algunos diputados del sector dejaron entrever la posibilidad de que si el comportamiento de Marosevic continuaba presentarán una moción de censura en su contra.