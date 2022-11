Desde el 10 de agosto y hasta el 7 de septiembre se realizó el primer periodo de postulación para la Admisión Escolar 2023 (SAE), los resultados de este se dieron a conocer el 24 de octubre y se encontraron disponibles hasta el 2 de noviembre, en donde los padres podían aceptar o rechazar el establecimiento en el que fue admitido el estudiante, al aceptar la asignación se puede activar la lista de espera en caso de no haber sido seleccionado en primera instancia en el establecimiento escogido.

¿Cuándo se dan los resultados de las listas de espera?

El próximo 9 y 10 de noviembre se darán a conocer los resultados de las listas de espera, en caso de aceptar el establecimiento se puede continuar con el proceso y matricular al estudiante una vez que comience el periodo de matrículas en diciembre.

En el caso de no haber quedado en el establecimiento de la lista de espera se puede volver a postular en el periodo complementario desde el 22 al 29 de noviembre.

¿Qué pasa si mi hijo no es admitido en ningún establecimiento?

De no haber sido admitido en alguno de los establecimientos a los que se postuló al estudiante se tiene asegurado el cupo en el establecimiento actual en el que se encuentra el alumno. En el caso de que no se cuente con establecimiento o que este no ofrezca continuidad se activan las listas de espera, si estás no corren se debe postular nuevamente en el periodo complementario.

Si en el segundo periodo el estudiante no fue asignado a ningún establecimiento del listado de preferencias, el Mineduc sugerirá el establecimiento gratuito más cercano al domicilio registrado que cuente con vacantes disponibles (se puede fijar como domicilio el lugar de residencia, de trabajo o la dirección que tu quieras).