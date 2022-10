Este lunes 24 de octubre, el Ministerio de Educación (Mineduc) publicó los resultados de la postulación al Sistema de Admisión Escolar para el año 2023.

De esta manera, todos los apoderados y apoderadas que postularon, podrán saber en qué establecimiento educacional quedaron sus hijos.

7 preguntas clave del proceso de Admisión Escolar 2023:

1- ¿Dónde puedo ver la publicación de resultados?

Para saber tus resultados de la Admisión Escolar 2023, debes ingresar AQUÍ y digitar tu RUT o IPA y contraseña. Al entrar podrás ver tu resultado por cada niño.

Si no fuiste admitido en tu primera preferencia, adicionalmente, la plataforma te mostrará el lugar que ocupas en las listas de espera de los otros establecimientos de tu listado de preferencias.

2-¿Qué debo hacer una vez que conocí mis resultados?

Una vez que sepas tus resultados de la Admisión Escolar, deberás elegir entre las opciones Aceptar o Rechazar.

Si aceptas de manera definitiva, deberás matricularte directamente en el establecimiento durante el periodo de matrícula.

Si activas las listas de espera podrías ser admitido en alguno de los establecimientos de mayores preferencias en tu listado. Y si la lista finalmente no corre, mantienes el cupo en el establecimiento que estás aceptando.

Si eliges Rechazar, renuncias al cupo y lo liberas para otro estudiante. Además, deberás participar del periodo complementario de postulación.

3- Si fui admitido en mi establecimiento actual ¿Es un error del sistema?

Eso no es un error. En caso de que te estés cambiando de establecimiento y no seas admitido en ninguno de los de tu listado de preferencia, el sistema mantendrá tu cupo en el establecimiento actual.

4- En el caso que no quiera el establecimiento en el que fui admitido, ¿qué debo hacer?

Si rechazas el establecimiento en que fuiste admitido, renuncias al cupo y lo liberas para otro estudiante.

Por lo tanto, deberás volver a postular en el periodo complementario de postulación, a los establecimientos que aún se encuentren con vacantes disponibles después del proceso principal de postulación.

5-¿Qué pasa si no fui asignado en el periodo principal y pasé directo a lista de espera?

Si no eres asignado en el periodo principal y pasas directamente a la lista de espera, deberás revisar nuevamente tu resultado cuando se publiquen los resultados de las listas de espera, teniendo la opción de aceptar o rechazar en caso de haber sido asignado a un establecimiento.

Si al revisar los resultados de las listas de espera, no es asignado en ningún establecimiento, debes volver a postular en el periodo complementario de postulación.

6-¿Qué pasa si no quedé en ninguno de los colegios a los que postulé?

Si no quedaste en ninguno de los colegios a los que postulaste es porque dichos establecimientos no contaban con vacantes suficientes para todos los postulantes.

En caso de no contar con un establecimiento actual o que éste no le ofrezca continuidad de estudios, entonces automáticamente se activarán las listas de espera. Si las listas de espera no corren, se deberá volver a postular en el Periodo Complementario de postulación.

7-¿Cuáles son las siguientes fechas a tener en cuenta?

Después de la entrega de resultados, que termina el 28 de octubre, quedan las siguientes fechas para el sistema de Admisión Escolar: