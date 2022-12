Los Bomberos son una de las instituciones mejor evaluadas por los chilenos y chilenas, debido a su grandiosa labor, sumado a su trabajo que lo hacen sin remuneración. Lamentablemente durante el verano y a causa de las altas temperaturas y de personas sin conciencia que no son precavidas y generan grandes incendios, los bomberos cumplen la misión de batallar contra las llamas para extinguir el fuego.

¿Cuáles son los requisitos para ser Bombero voluntario en Chile?

Conoce a continuación los requisitos para ser Bombero en Chile, y recuerda que esta labor es voluntaria y no recibe remuneración.

Para ser bombero es necesario haber cumplido 18 años, no tener antecedentes y contar con salud compatible con el servicio.

¿Cómo postular para ser Bombero?

El procedimiento inicial es muy simple: basta con dirigirse a la Compañía a la que se desea ingresar (usualmente, la más cercana al domicilio o trabajo), y señalar que se desea postular. Luego de aprobar el proceso de postulación y ser aceptado por la Compañía a la que desees ingresar, deberás participar en los cursos que te capacitarán para el servicio activo.

Si eres extranjero el procedimiento para postular es el mismo indicado anteriormente, además de contar con residencia en Chile.

Si aún no tienes 18 años, no te desanimes: en muchas Compañías existen brigadas que agrupan a quienes desean ser bomberos. En las Brigadas se entrega formación bomberil, pero no participan en los llamados. Sólo una vez que los brigadieres o cadetes cumplen 18 años, pueden ingresar formalmente a la institución como voluntarios. Las Brigadas son muy importantes para Bomberos de Chile, pues muchos de los actuales dirigentes de Compañías y Cuerpos se iniciaron en ellas.