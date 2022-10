Este lunes el actual gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, renunció a la militancia del partido Democracia Cristiana (DC) luego de 33 años en la militancia, informando de su decisión mediante una carta en donde explicó las razones que lo llevaron a abandonar el partido luego de tantos años.

¿Cuáles son los motivos de Claudio Orrego para renunciar a la DC?

En una sentida carta el gobernador de la RM anunció su renuncia al partido del que fue parte durante 33 años, partido del que también fue parte su padre, Claudio Orrego Vicuña.

Entre las razones que tuvo el gobernador, la más importante tiene que ver con las diferencias que se originaron en el partido debido al Plebiscito de Salida ya que el partido se encontró dividido entre aquellos que apoyaron al Rechazo y quiénes se fueron por el Apruebo.

Orrego explicó en su carta que fue una decisión triste pero muy meditada ya que “me ha tocado ver como nuestra convivencia interna se fue destruyendo, hasta que nuestra “comunidad” partidaria simplemente pasó a ser irreconocible y hasta diría inexistente”.

De igual forma agregó que “Del debate de ideas pasamos a la descalificación personal, de las diferencias ideológicas legítimas a grupos rivales irreconciliables, de la competencia necesaria a una guerra fraticida, de la lealtad a toda prueba a la deslealtad y la abierta traición”.

Además de esto el ex concejal de Peñalolen agregó dentro de esta carta que “no quiero seguir invirtiendo las energías que me quedan en un ambiente donde ya no siento que se viva un espíritu comunitario y de respeto mínimo”, aunque de igual manera no descarta seguir ligado a la política del país sin mencionar una eventual militancia a algún otro partido político.

Es importante destacar que esta es una de las salidas más importantes de la Democracia Cristiana (DC) luego de la renuncia en septiembre del ex ministro René Cortázar luego de 50 años de militancia en el conglomerado.