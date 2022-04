La Corte Marcial aceptó otorgarle la libertad bajo fianza al ex Comandante en Jefe del Ejército, pese a que la ministra en visita Romy Rutherford le negó dicha solicitud en primera instancia. No es la primera vez que el tribunal castrense revoca una determinación de la persecutora.

La Corte Marcial otorgó le otorgó la libertad bajo fianza al ex Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, pese a que ministra en visita, Romy Rutherford, rechazó la petición en primera instancia.

El general (R) debió pagar la suma de $1 millón como fianza, según lo señaló su abogado, Juan Carlos Manríquez, quien sostuvo la tarde de este jueves que “el general Martínez ha recuperado su libertad y se espera que esos trámites se cumplan en el resto de la tarde”.

Fue el pasado martes 5 de abril cuando la ministra Rutherford decretó la prisión preventiva contra el ex uniformado y de inmediato la defensa pidió la libertad bajo fianza, solicitud que fue negada por la ministra en visita, pero revertida por fallo dividido por el tribunal castrense.

Pero esta no es la única instancia donde la Corte Marcial contradice las determinaciones de la persecutora en marco de la indagatoria de fraude en el Ejército, donde a Martínez se le investiga en la arista Pasajes y Fletes.

La dilatada declaración

La teleserie comenzó el martes 1 de marzo, cuando Rutherford citó al entonces Comandante en Jefe del Ejército a declarar como inculpado en el caso Milicogate, en su despacho y sin la presencia del abogado. Al día siguiente, el general renunció a la rama de la Fuerza Armada, con un discurso donde enfatizó que “siempre he actuado de buena fe y todos mis actos se han ajustado a la normativa vigente en la institución. Y con la misma convicción indico que pondré todo mi esfuerzo para así demostrarlo en las instancias judiciales que así correspondan”.

Pese a ello, al día posterior, el jueves 3 de marzo, no acudió a declarar en el despacho de la ministra en visita y su defensa presentó un recurso ante la Corte Marcial para que la declaración se pudiera tomar en el domicilio del mandamás castrense en Lo Curro y en compañía de su abogado.

Aquí fue cuando el tribunal castrense le dio el primer revés a Rutherford, ya que acogió la posibilidad que declarara en su casa en el sector Lo Curro en Vitacura, eso sí, sin la presencia de su defensor.

El viernes 11 de marzo, la defensa nuevamente presentó el recurso para que Martínez pudiese declarar en presencia de su abogado, esta vez ante la Corte Suprema. Junto con ello, solicitó la suspensión de la indagatoria ante el Tribunal Constitucional ¿El resultado?, ambos tribunales rechazaron los recursos, es más, la Suprema revocó el dictamen de la Corte Marcial, por ello la persecutora pudo citar a declarar a Martínez.

La declaración quedó fijada para el 1 de abril, fecha en que Martínez se presentó en el despacho de la ministra en visita y decidió guardar silencio, a la espera que el Tribunal Constitucional se pronunciara por un nuevo requerimiento solicitado. Así, el ex Comandante en Jefe del Ejército quedó con prisión preventiva desde este martes 5 de abril y al día siguiente el TC rechazó el requerimiento de la defensa.

De forma paralela, el defensor solicitó que se le otorgara la libertad bajo fianza al general (r), a lo cual la ministra Rutherford se negó, sin embargo, la Corte Marcial acogió la solicitud y revocó nuevamente la medida interpuesta por la persecutora.

La investigación por fraude al fisco

Al ex Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez se le investiga en la arista “Viajes y fletes” del fraude en el Ejército. En detalle, se indaga su participación en ocho viajes que podrían constituir delitos, los cuales se realizaron entre el 2011 y 2017.

Dentro de la indagatoria, habría antecedentes que Martínez agregaba destinos no contemplados dentro de sus viajes oficiales, habría realizado viajes no autorizados en compañía de su esposa y habría cobrado comisiones por servicios que no se prestaron a las comitivas.

A los hechos se les atribuye un perjuicio fiscal superior a los $44 millones de pesos.