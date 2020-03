Coronavirus: Jaime Mañalich explica lo que para él significa una cuarentena

La expansión del coronavirus en nuestro país es cada vez más grande. Solo en los últimos dos días se han tenido cerca de 200 casos nuevos confirmados, lo que ha llevado a que muchas partes de la sociedad exijan una cuarentena para todo el territorio nacional.

Pero desde el Gobierno, pese a la experiencia en el extranjero, parecen no estar de acuerdo y han evitado decretar la medida. Este viernes, durante la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, Jaime Mañalich respondió a una duda que muchos tenían: ¿qué entiende él por cuarentena?

Según explicó el propio ministro de la cartera, "el término cuarentena se acuña en Venecia por la peste negra y significaba que las embarcaciones no podían acercarse al puerto. Coincide en aislar a personas que tienen una enfermedad o tienen alto riesgo de desarrollarla, para que esa infección no se comunique con el resto de la comunidad".

"El barco no podía entrar al puerto por cuarenta días, nosotros estamos por 14 días, pero el uso de esta palabra se refiere a aislar a personas que están enfermas, o localidades o embarcaciones con alto riesgo de traer la enfermedad a un lugar donde no hay enfermos y difundirla con quienes no tienen la enfermedad", agregó.

Finalmente, el ministro señaló que "hemos visto que el término se usa en una forma no cuidadosa para describir medidas de muy distinto tipo al que entendemos en el sentido sanitario estricto".

Las declaraciones de Mañalich, más allá de ser una descripción de lo que entiende por cuarentena, es también una señal de por qué el Gobierno ha actuado de la forma que lo ha hecho hasta ahora y refleja parte de la postura estatal para decretar la medida a nivel nacional.