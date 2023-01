Ayer 1 de enero se publicaron los resultados de la encuesta Plaza Pública de Cadem, la cual se consultó acerca de la gestión del presidente Gabriel Boric, Plebiscito y Reforma de Pensiones. Cadem es una plataforma de encuestas que semana a semana mide la opinión pública para aportar tanto datos como análisis sobre aquellos temas que son de interés nacional.

Aprobación del Presidente Boric durante 2022

Ante la pregunta ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno?, un 30% de los encuestados aprobó la forma en que el mandatario se encuentra conduciendo al país, mientras que un 4% no sabe o no respondió, otro 5% no aprobó ni desaprobó y un 61% restaste desaprobó la actual gestión del presidente durante el pasado 2022.

Antecedentes de una desaprobación en alza

Durante la visita de la exministra Siches a la Araucanía durante los primeros meses del año, el mandatario contaba con un porcentaje de desaprobación del 20% al 30%, el mas bajo desde entonces, sin embargo, todo cambiaria con el rechazo a un posible quito retiro. Desde entonces, el Presidente Boric aumentaría a un 50% su desaprobación y que solo iría en alza hasta la actualidad.

El punto mas alto lo alcanzó durante el mes de noviembre ad portas de la Reforma de Pensiones y que alcanzaría un 69% de desaprobación

En cambio, su porcentaje más alto de aprobación lo alcanzaría entre los meses de marzo y abril cuando se producía el viaje de la exministra Siches.

Reforma de Pensiones

Un 40% de los encuestados señaló estar de acuerdo y un 45% se mostró en desacuerdo con lo que presentó el ejecutivo en su momento.