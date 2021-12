Elecciones Presidenciales Chile | ¿Cómo saber si me toca ser vocal de mesa en la segunda vuelta?

Este próximo 19 de diciembre se llevará a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales, en donde se determinará quién será el próximo Presidente de la República de Chile. En esta oportunidad se enfrentará Gabriel Boric por Apruebo Dignidad y José Antonio Kast desde el Partido Republicano.

En los últimos dos años Chile se ha visto en varios escenarios de elecciones y se puede evidenciar que el labor de las personas es fundamental, como es el caso de los vocales de mesa, quienes son los encargados de instalar las mesas de votación, entregar votos a los electores y realizar el conteo de los mismos.

A continuación revisa todos los detalles que necesitas para saber si eres vocal de mesa.

¿Cómo saber si soy vocal de mesa en la segunda vuelta?

Para confirmar si eres vocal de mesa, puedes realizar la consulta haciendo click AQUÍ. Debes escribir tu Rut sin puntos y con guión, luego presionar "Consultar".

Aquellos vocales que ejercieron su labor en las votaciones del 21 de noviembre, deberán reunirse en el mismo local designado a las 07:30 horas; Las mesas de votaciones se instalarán a las 08:00 AM y podrán comenzar a funcionar con al menos tres vocales de mesa.

¿Cuánto me pagan si soy vocal de mesa?

Los vocales de mesa reciben un pago de dos tercios de la Unidad Fomento (0,23 UF). es decir, al rededor de $20 mil pesos.

¿Cuáles son las multas si me niego o no asisto como vocal de mesa para las Elecciones Presidenciales?

Las personas elegidas vocal de mesa que no se presenten y no tengan excusa por un motivo legal en el periodo y no acudan al local de votación, pueden recibir una citación Juzgado de Policía Local.

Las multas por esta infracción electoral van desde las 2 UTM a 8 UTM, lo que equivale a $105 mil pesos hasta los $422 mil pesos.