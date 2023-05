En estos momentos en la capital se registran 22°c, una muy agradable temperatura que no se mantendrá por mucho tiempo, ya en las próximas horas seguirá subiendo.

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago?

Este martes 9 de mayo se espera una temperatura máxima en Santiago de 26°c, la cual llegaría, aproximadamente, a las 15:00 horas de la tarde.

A partir de las 17:00 horas la temperatura empezará a bajar con fuerza hasta sentirse el frío.

¿Cuándo lloverá en la Región Metropolitana?

A pesar de que se pronosticaban lluvias para la próxima semana, esto es muy probable que no ocurra, ya que no hay indicios del avance de algún sistema frontal desde la zona sur del país, y la proyección meteorológica del European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), no muestra lluvias en el horizonte para lo que queda de mayo.

Pronóstico del tiempo de la semana

El pronóstico del tiempo de esta semana hasta el domingo 14 de mayo, es bastante agradable. De acuerdo a Meteored, los siguientes días estarán en su mayoría, parcialmente soleados, y las temperaturas máximas rondarán entre los 22°c y 27°c. Mientras que las mínimas estarán entre 12°c a 15°c.

El día más caluroso de la semana se espera que sea el sábado, con una máxima de 27°c y una mínima de 15°c. Por el contrario, el día más frío se pronostica para el domingo, con una máxima de 22°c y una mínima de 12°C.

En cuanto a la semana siguiente (del 15 al 21 de mayo), se espera que baje bastante la temperatura. Las temperaturas máximas podrían estar entre 13°c y 22°c. Mientras que las mínimas estarán entre los 6°c y 11°c.

Pronóstico semana del 9 a 14 de mayo:

Martes 9: 26°/13°

26°/13° Miércoles 10: 26°/14°

26°/14° Jueves 11: 25°/13°

25°/13° Viernes 12: 26°/13°

26°/13° Sábado 13: 27°/15°

27°/15° Domingo 14: 22°/12°

Pronóstico semana del 15 al 21 de mayo:

Lunes 15: 22°/11°

22°/11° Martes 16: 21°/10°

21°/10° Miércoles 17: 15°/9°

15°/9° Jueves 18: 21°/8°

21°/8° Viernes 19: 19°/9°

19°/9° Sábado 20: 13°/7°

13°/7° Domingo 21: 13°/6°

Cabe recordar que el pronóstico del tiempo cambia todos los días, por lo que esto es solo una aproximación de cómo podría estar el clima.