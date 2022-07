Tras años en que ni siquiera se analizó la posibilidad de discutir un cambio en el alto quórum para las reformas constitucionales, el Senado tomó cartas en el asunto. Y por la unanimidad de sus cuatro integrantes presentes, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta aprobó el proyecto que rebaja de 2/3 a 4/7 el quórum de reforma de la Constitución vigente. La moción fue aprobada -en general y en particular- con los votos de Matías Walker (DC), Pedro Araya (Independiente), Rodrigo Galilea (RN) y Luz Ebensperger (UDI). Solo se ausentó Alfonso de Urresti (PS).

Este cambio fue impulsado por los senadores Walker, Araya, Ximena Rincón (DC) e Iván Flores (DC).

La decisión llegó justo cuando se discute la opción de tener una nueva Carta Magna. Ahora será la Cámara Alta, la que resuelva la aprobación de esta moción, donde se necesitan 33 votos.

Este hecho se produce el mismo día en que la senadora Rincón anunció su apoyo al Rechazo. La ex superintendenta de Seguridad Social durante el gobierno de Ricardo Lagos y luego directora de la AFP Provida apuntó que "Chile se merece una buena nueva Constitución, pero no esta que se nos propone. El tener derechos sociales garantizados es importante y relevante, pero cuando no tienen financiamiento es engañar a la ciudadanía. Llegó la hora de atrevernos a estar en contra del texto que nos proponen, y yo voy a votar Rechazo", explicó la senadora .

Por el contrario, el senador Francisco Huenchumilla, también democratacristiano, fue categórico en su apoyo al Apruebo: "Yo no me veo en el Rechazo junto con la derecha, porque creo que ella defiende los intereses de los sectores más pudientes del país, y lo que aquí está en juego es si podemos tener una Constitución que se haga cargo de la clase media y los sectores desposeídos, de aquellos que fueron objeto de las desigualdades e injusticias a las que dio lugar este modelo".