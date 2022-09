El rumor circula fuerte en La Moneda: El cambio de gabinete del gobierno de Gabriel Boric es inminente. La fuerte derrota de la opción Apruebo en el reciento Plebiscito de Salida provocó un cisma en el palacio presidencial. Y una de sus repercusiones sería el cambio de varios secretarios de Estado.

La ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, tras la reunión del Comité Político con los presidentes de los partidos oficialistas, expuso los pasos a seguir en este tema. Lo primero que hizo la militante del partido Comunista fue descartar que los ministros pusieran sus cargos a disposición de Boric: "Esos son trascendidos que no tienen ningún apego con la realidad".

Y recordó que "cada uno de los ministros, cada uno de nosotros, ministros y ministras, subsecretarios y subsecretarias, delegados y delegadas presidenciales, sabemos que esto es una facultad exclusiva del Presidente y cuando él determina ajustes y modificaciones a su gabinete hay que estar a disposición de aquello".

De hecho, la geógrafa recalcó que "no estamos aquí por nosotros mismos, estamos aquí por un proyecto de gobierno, por un programa y que a través de ese programa y su adecuada ejecución podamos responderle a las personas a sus necesidades. Entonces, cuando el Presidente evalúa hacer ajustes, entonces lo está haciendo para el bien del país y en eso tenemos que estar todos disponibles a dar un paso al costado si es que el Presidente así lo determina".

Sobre los próximos pasos del gobierno y sus apoyos (Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático), Vallejo detalló que "nosotros lo venimos diciendo desde hace bastante tiempo, el Plebiscito con cualquier resultado iba a marcar un segundo tiempo. Tuvimos un primer tiempo de gobierno y ahora nos toca enfrentar un segundo, como país también, y el Presidente fue muy claro en señalar ayer que iban a haber ajustes, pero no me corresponde a mí decir cuáles son esos ajustes ni el momento".