Esta semana el Gobierno anunció la extensión de varios beneficios estatales que ya se estaban entregando, como el IFE Laboral y el Subsidio Protege, a los que se podrá postular hasta fin de año. Asimismo, quienes tengan Permiso de Postnatal Parental hasta máximo el 30 de septiembre, podrán extenderlo por un máximo de 60 días más.

Sin embargo, el anunció más destacado es el Bono Chile Apoya Invierno, el cual entregará $120 mil de manera directa a algunas familias que ya reciben otros beneficios del Estado, y también a nuevos grupos familiares, por lo que en total serán cerca de 7.500.000 de personas beneficiadas.

Este proyecto de ley fue ingresado al Congreso con discusión inmediata, por lo que ayer la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con 136 votos a favor, y ahora el trámite pasará al Senado.

Según señaló el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el proyecto debiese ser discutido y votado la próxima semana en la Cámara Alta, por lo que de cumplirse esos tiempos, el Bono Invierno se podría empezar a entregar entre fines de julio y principios de agosto.

¿Quiénes recibirán el Bono Invierno?

El Bono Invierno se entregará a las personas o grupos familiares que reciban alguno de estos beneficios:

Aporte Familiar Permanente: Esto incluye a causantes del Subsidio Único Familiar, de Asignaciones Familiares y familias que sean miembro del subsistema “Seguridades y Oportunidades”.

Aquellos adultos mayores que ya recibieron el Bono de Invierno durante mayo.

durante mayo. Beneficiarios del Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI), Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) y del Subsidio de Discapacidad Mental (SDM).

(SDM). Todos los hogares que no reciben los beneficios anteriores, pero que son parte del 60% de menos ingresos según Registro Social de Hogares, y que tienen en el hogar integrantes menores de edad, mayores de 60 años, personas que tengan dependencia moderada o severa, o que participen de programas de educación especial.

¿Cuántos pagos entrega el Bono Invierno?

El Bono Invierno se entrega en una sola ocasión de forma automática a las familias que cumplan alguna de las condiciones antes establecidas.

Como el proyecto de ley aún no ha sido aprobado, no se puede revisar con el RUT si recibirás el Bono Invierno o no, pero cuando se apruebe de seguro el Gobierno habilitará una plataforma para revisar esa información.

¿El Bono Invierno es por familia o por integrante?

El pago de $120 mil del Bono Invierno se entrega por cada integrante o causante del beneficio, por lo que algunas familias pueden recibir más dinero. Por ejemplo, si una familia del 60% más vulnerable tiene dos menores de edad y adulto mayor podría recibir $360 mil.