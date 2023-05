Revisa si te correspondía recibir un bono y no cobraste sus montos.

Año a año el Estado dispone de una cantidad importante de recursos económicos para brindar apoyo monetario a las familias vulnerables que cumplen ciertos requisitos. Algunos de los aportes van enfocados en educación, para combatir la vulnerabilidad, para aumentar los ingresos por su trabajo, etc.

Sin embargo, muchos de estos beneficios no llegan a sus destinatarios finales. Esto sucede habitualmente por existir una parte de la población que no sabía que le correspondía recibir estos pagos. Por ello existen varios mecanismos para saber si eres beneficiario de algún aporte social y no cobraste los montos de pago que se encuentran pendientes.

Bonos pendientes

Uno de estos mecanismos es Bonos pendientes de cobro, del Instituto de Previsión Social. En la plataforma se puede consultar por asignatarios con pagos pendientes del bono Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo) y del Bono de Ayuda Familiar. Para consultar en el sitio debes:

Ingresar a la página web www.bonospendientes.cl.

Digitar tu RUT y fecha de nacimiento.

Hacer clic en ‘Consultar’.

El portal te mostrará si tienes algún pago pendiente de los beneficios ya mencionados.

No lo cobraste

El Banco Estado también habilitó una plataforma para quienes no sabían que les corresponde recibir algún beneficio social y no cobraron los pagos que les corresponden de su apoyo social. El sitio No lo cobraste permite acceder a información sobre pagos, bonos, subsidios y otros beneficios del Estado disponibles para cobro en forma presencial.

Dentro del portal se puede consultar por los pagos del: subsidio Ingreso Mínimo Garantizado, Bono Ayuda Familiar, becas Junaeb, Subsidio Familiar (SUF), asignación familiar, Pensión Garantizada Universal (PGU), Aporte Canasta Básica de Alimentos, Bono Chile Apoya de Invierno, Bono Cultura y Subsidio al Ingreso Mínimo Garantizado.

Para consultar por los aportes debes:

Ingresar a bancoestado.nolocobraste.cl.

Hacer clic en ‘continuar’.

Digitar tu RUT, rellenar el reCaptcha y cliquear en ‘continuar’.

El sitio entregará información de los aportes económicos pendientes de pago.