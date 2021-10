Un total de 50 mil personas no han cobrado el beneficio de este año y podrían perder el dinero.

Ex Bono Marzo 2021 | ¿Cómo cobrar y dónde saber si tengo el Aporte Familiar Permanente?

El Instituto de Previsión Social (IPS) hizo un llamado a las personas que aún no cobran el Aporte Familiar Permanente, también conocido como Ex Bono Marzo, para que retiren su dinero antes de que termine el plazo. Más de 50 mil personas todavía no cobran el beneficio.

Por ley existe un plazo de 9 meses para el cobro de este bono, a contar de la fecha en que se ha emitido. Por tanto, el 15 de noviembre comienzan a vencer los primeros pagos.

El Aporte Familiar Permanente es un beneficio para las familias de menores ingresos, que se paga cada año a las personas que cumplen con los requisitos estipulados en la ley.

Los requisitos para recibir el Ex Bono Marzo 2021 son:

- A diciembre del año 2020 debes haber estado recibiendo Subsidio Familiar, pagos por Asignación Familiar o Maternal o haber pertenecido al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o a Chile Solidario.

- No es necesario contar con el Registro Social de Hogares.

- No es necesario inscribirse ni postular para recibir este beneficio.



¿Cuáles son los montos?

El monto del Aporte Familiar Permanente 2021 será de $49.184 por carga familiar o por familia, según el tipo de beneficiario al que pertenezcas. Si se cumplen los requisitos, corresponden los siguientes pagos:

- Personas con asignación familiar o SUF: reciben un Aporte por carga familiar o causante.

- Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o de Chile Solidario: reciben un Aporte por familia.



¿Cómo saber si e corresponde el Ex Bono Marzo?

Si no has cobrado el Aporte Familiar Permanente 2021 y consideras que cumples con los requisitos, puedes consultar AQUÍ con tui RUT y fecha de nacimiento los antecedentes de pago, como fecha, lugar donde debes cobrar aporte y vencimiento del beneficio.



¿Cómo cobrar el Ex Bono Marzo?

Si no eres beneficiario habitual del IPS y tienes Cuenta RUT vigente, se te depositará el Aporte Familiar Permanente en esa cuenta.

Si no eres beneficiaria habitual del IPS y no tienes Cuenta RUT, el Aporte se te pagará en forma presencial.