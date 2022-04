La ministra de la Mujer aseguró que "vamos a seguir trabajando en mecanismos de pago que no dependan de que las madres persigan por todos lados, en un peregrinar que es bastante humillante, a los deudores de pensiones de alimentos".

Antonia Orellana, ministra de la Mujer: "Tenemos que seguir trabajando para que las pensiones de alimentos no queden sin pagar"

Tras el rechazo de los dos proyectos del quinto retiro, ahora fue la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, la que expuso su punto de vista sobre las repercusiones económicas de esta decisión. "Introdujimos la posibilidad que los jueces de familia pudiesen decretar el retiro forzoso para los deudores de pensión de alimentos y vamos a seguir trabajando para establecer mecanismos permanentes de cumplimiento de las pensiones alimenticias”, dijo la secretaria de Estado.

En una ardua jornada, los diputados y diputadas rechazaron tanto la moción presentada por los parlamentarios, que solicitaba el 10% de los ahorros previsionales, como el del Ejecutivo, que pedía un retiro acotado del 10%. Tales decisiones provocaron una infinidad de críticas de los ciudadanos quienes se vieron imposibilitados de conseguir el dinero.

Según Orellana, "tenemos que seguir trabajando para que las pensiones de alimentos no queden sin pagar (...) Vamos a seguir trabajando en mecanismos de pago que no dependan de que las madres persigan por todos lados, en un peregrinar que es bastante humillante, a los deudores de pensiones de alimentos. Ahí hay varios mecanismos que se han ido trabajando, lo importante es que sea un mecanismo estable, que no esté sujeto a un evento único como un retiro”.

Inflación y AFP



La ministra de la Mujer cree que "podemos generar otras formas de paliar las necesidades urgentes que hay, que no signifiquen ni aumentar la inflación ni vaciar las cuentas de ahorro de las y los trabajadores”. Agregó que "hay una necesidad muy grande luego de dos años de pandemia, sabemos que hay mucha desconfianza en el sistema de AFP, por eso hemos dado señales que no vamos a expropiar los fondos de pensiones y hemos adelantado la discusión de la reforma de pensiones, porque en un escenario de incertidumbre, lo que nos corresponde es demostrar que hay un camino, que es poder reformar el sistema de pensiones”.

Finalmente, Orellana expresó su esperanzan en que "con el conjunto de medidas podamos ir dando respuesta a la inflación, que es una de las grandes preocupaciones que hay hoy en día”.