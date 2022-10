La empresa sanitaria Aguas Andinas llevará a cabo desde el miércoles 12 de octubre hasta el jueves 13 de octubre un corte masivo de agua en 8 comunas de la región Metropolitana, afectando a más de 290 mil personas. Este corte se realizará para agilizar los trabajos de la nueva Línea 7 de Metro.

¿A qué hora inicia el corte de agua en Santiago?

El corte de suministro iniciará a las 15: 00 horas de este miércoles 12 de octubre y se extenderá hasta las 6:00 am del jueves 13 de octubre, por 15 horas los vecinos de la Capital no contarán con agua potable.

¿Cuáles son las comunas afectadas por el corte de agua?

En las siguientes comunas se cortará el agua este miércoles a partir de las 15:00 horas:

Santiago Centro.

Estación Central.

Cerrillos.

Quinta Normal.

Lo Prado.

Cerro Navia.

Pudahuel.

Maipú.

¿Se suspenderán las clases por el corte de agua?

Por el momento, no se ha informado de la suspensión de clases en Santiago debido a este corte programado, por lo que los estudiantes deberán asistir a sus establecimientos educativos en el horario habitual.

¿Funcionará el comercio durante el corte de agua?

El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas fue enfático en aclarar que el comercio no puede funcionar sin el suministro de agua “los centros comerciales, instituciones o el comercio no puede operar si no tienen agua. Por lo tanto, una vez que se produzca el corte a las 15:00 horas, los locales comerciales no podrán funcionar”. En cuánto a los locales que cuenten con sus propias fuentes de agua podrán seguir funcionando.

Es importante señalar que habrán diversos puntos de abastecimiento por comuna afectada, además de los camiones aljibes que apoyaran con agua potable a los centro de salud. Conoce AQUÍ los puntos de abastaciemiento.