Este miércoles 12 de octubre desde las 15:00 horas, hasta el jueves 13 de octubre a las 06:00 horas, está calendarizado un masivo corte de agua en la Región Metropolitana.

El corte del suministro será en las comunas de Santiago Centro, Estación Central, Pudahuel, Maipú, Quinta Normal, Lo Prado, Cerro Navia y Cerrillos.

¿Se suspenderán las clases por el corte de agua?

Por el momento, no se informado de suspensión de clases en Santiago debido al corte de agua, por lo que los escolares sí tendrán que asistir a sus recintos educacionales.

Cabe destacar que la Seremi de Educación Metropolitana aseguró la alimentación de los alumnos cuyos colegios se ubiquen en las comunas afectadas por el corte de agua que inicia mañana miércoles.

"Lo que hemos hablado con la Seremi de Educación es que va a asegurar la alimentación de todos los niños con jornada escolar completa, y van a hacer los contactos con todos los sostenedores de los establecimientos educacionales -municipios y los dos SLEP (Servicios Locales de Educación Pública) que dependen del Ministerio de Educación- para hacer las coordinaciones respectivas", declaró al respecto el director regional de la Onemi, Miguel Muñoz.

Muñoz también señaló que a la hora del corte de agua, los estudiantes ya habrán cumplido casi toda su jornada, por lo tanto, lo esencial es "asegurar la alimentación de los niños que, en muchos casos, es la única comida que tienen en el día en algunas viviendas".

En cuanto al comercio y los locales de comida, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, afirmó que aquellos recintos que "tengan depósitos de agua propios podrán operar, el resto simplemente no".

"Esto es un corte bastante acotado en el tiempo para la magnitud de la infraestructura; es solamente de 15:00 a 06:00 horas, de un día para otro, así que creo que si todos colaboramos, no debería tener tantos inconvenientes, pero las normas sanitarias hay que respetarlas, y los que no tengan acceso al agua ese día no van a poder funcionar", manifestó Orrego.