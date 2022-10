Malas noticias para los capitalinos, ocho comunas de Santiago se verán afectadas debido a un corte de agua programado para los próximos días.

El suministro se verá interrumpido en los próximos días y afectará a comunas como Santiago, Lo Prado, Estación Central, Maipú, Pudahuel, Cerrillos, Cerro Navia y Quinta Normal. Sin embargo, se dispuso de puntos de abastecimiento para aquellas familias que se vean afectadas por dicha suspensión.

¿Cuándo es el corte de agua en Santiago?

El corte de agua programado para las comunas antes mencionadas se llevará a cabo durante este próximo miércoles 12 de octubre desde las 15:00 horas hasta las 06:00 horas del día jueves 13 de octubre.

¿Por qué se realizará la suspensión?

Uno de los motivos de la interrupción del suministro potable se debe a que se busca facilitar las obras de construcción de la Línea 7 del Metro de Santiago. Recordemos que la nueva línea abarcará a siete comunas de la capital santiaguina.

Tal como se mencionó anteriormente, aquellas familias que tengan problemas debido al corte de agua, podrán acercarse a alguno de los 96 puntos de abastecimiento de agua que Aguas Andinas tiene planificado y los puedes conocer ingresando AQUÍ.

Ante la suspensión del suministro, el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, aclaró a radio ADN que el comercio ubicado en estas localidades se verá interrumpidas, “Los centros, instituciones, o el comercio no pueden operar si no tienen agua. Por lo tanto, una vez que se produzca el corte a las 15:00 horas, los locales comerciales no podrán funcionar”.

Es importante mantenerse al tanto de toda la información relacionada al corte de agua a través de los canales oficiales de Aguas Andinas tanto en su sitio web como de sus canales informativos.