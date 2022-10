Desde el miércoles 12 de octubre a contar de las 15:00 horas y hasta el jueves 13 de octubre hasta las 6:00 a.m se suspenderá el suministro de agua potable en 8 comunas de la región Metropolitana.

Serán alrededor de quince horas que los capitalinos no contarán con agua potable, sin embargo, el director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, detalló que habrán 96 tanques de agua en distintos puntos de las comunas afectadas, además de 35 camiones aljibes que le darán soporte a las instituciones de salud.

¿Cómo funcionará el comercio durante el corte de agua?

El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas señaló a radio ADN que el comercio no puede funcionar sin el suministro de agua. “Los centros, instituciones, o el comercio no pueden operar si no tienen agua. Por lo tanto, una vez que se produzca el corte a las 15:00 horas, los locales comerciales no podrán funcionar”.

Sin embargo, Rivas aclaró que aquellos que cuenten con agua, sí podrán atender con normalidad. “Hay algunos que tienen fuentes propias, y desde ese punto de vista, sí pueden seguir operando” enfatizó el superintendente.

¿En qué comunas de Santiago se cortará el agua?

La empresa sanitaria Aguas Andinas informó que las siguientes comunas se verán afectadas:

Santiago Centro.

Estación Central.

Cerrillos.

Quinta Normal.

Lo Prado.

Cerro Navia.

Pudahuel.

Maipú.

¿Por qué se cortará el agua en Santiago el 12 de octubre?

El corte de suministro de agua potable se realizará para facilitar las obras de construcción de la Línea 7 del Metro de Santiago, la nueva línea unirá las comunas de Renca y Vitacura en 37 minutos y comenzará a funcionar en el año 2027.