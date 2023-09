Mauricio Pinilla le toca el orgullo a Diego Valdés: “Si no se mentaliza no podrá reemplazar a Vidal”

La selección chilena tiene todo listo y dispuesto para debutar en estas Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. A partir de las 20:00 horas, en el Estadio Centenario de Montevideo, el equipo de todos enfrentará a la Uruguay de Marcelo Bielsa.

Lamentablemente las bajas para este partido se han hecho presente en el combinado de Eduardo Berizzo. A la baja de Alexis Sánchez, quien ni siquiera viajó a Uruguay, se podría sumar la de Arturo Vidal.

El King llegó desde Brasil con una cojera producto de la inflamación que sufre en su rodilla derecha. Todavía está en duda y todo apunta a que Berizzo no lo arriesgará para este duelo ante la Celeste.

En esa zona el que toma fuerza para reemplazar al Rey Arturo es Diego Valdés, quien viene de una gran campaña en el América de México, ganando nada más ni nada menos que el premio de Balón de Oro como mejor mediocampista ofensivo del torneo.

Uno que analizó críticamente esta opción es Mauricio Pinilla, quien en su calidad de comentarista en ESPN fue tajante al decir que “solamente Diego Valdés sabe si puede reemplazar a Arturo Vidal. Nosotros sabemos que lo puede hacer, pero si él no sabe y no se mentaliza en que lo puede hacer, no lo logrará”.

“Va a estar Federico Valverde, Manuel Ugarte y Nicolás de la Cruz en el mediocampo de Uruguay. Estamos hablando de tres trenes en esa zona”, concluyó el ex delantero.

Con la baja confirmada de Alexis y Vidal en duda, la posible oncena de la Roja para debutar ante Uruguay será con Brayan Cortes en portería; Nayel Mehssatou, Gary Medel, Guillermo Marián y Gabriel Suazo en defensa; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Diego Valdés y Marcelino Núñez en el mediocampo; Ben Brereton y Alexander Aravena en ofensiva.

¿A qué hora juega la selección chilena ante Uruguay?

La Roja jugarán ante Uruguay este viernes 8 de septiembre a partir de las 20:00 (hora chilena) en el Estadio Centenario.

¿Cuántos equipos de la Conmebol clasificarán al Mundial del 2026?

Serán seis los seleccionados sudamericanos que clasifiquen de manera directa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Además, el séptimo jugará un repechaje intercontinental para definir el úlitmo pasaje.