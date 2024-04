Gareca a hinchas y prensa peruana: "He sentido críticas por venir a Chile, yo respeté mi contrato"

Ricardo Gareca habló con el programa Puede Pasar de DSports y comentó sobre las críticas peruanas por su llegada a la banca de la selección chilena. En tierras incaicas, el Tigre incluso fue calificado de “traidor” por asumir el cargo en La Roja, archirrival del representativo del Rimac.

“Sí lo he notado, pero la gente en la calle, por ejemplo, siempre tiene palabras de agradecimiento. En eso con la gente muy bien. Pero después he sentido críticas”, dijo Gareca.

El DT explicó que “yo lo único que hice fue respetar mis contratos el tiempo que estuve en Perú. Después transcurrió un año, año y medio. No esperaba que me llamara Chile, que surgiera Chile después de un año y medio”.

Sobre su arribo a la selección chilena, manifestó que Pablo Milad le hizo sentir el interés por su trabajo y consideró que la propuesta era más que seria. Además, fue factor una cita con Eduardo Berizzo.

Interés serio y reunión con Berizzo

“Surgió la opción de Chile, quisieron hablar conmigo, vino el presidente de la federación a hablar conmigo en Buenos Aires. Me gustó la manera en que me hablaron el presidente y varios miembros de la directiva”, expuso.

Gareca sentenció que “los noté muy serios, tomaron una decisión dado que Berizzo se alejó de la selección por una cuestión e iniciativa del mismo Eduardo. Yo me junté después con él a tomar un café en Santiago (con el Toto). Entonces fueron cosas que me gustaron y las perspectivas que tienen para la selección y no dudé en aceptar el desafío”.

Cabe recordar que Gareca fue presentado como nuevo entrenador de Chile el pasado 25 de enero de 2024. El Tigre llegó tras la salida del Eduardo Berizzo tras el empate contra Paraguay en eliminatorias en medio de una seguidilla de malos resultados. Por la renuncia del Toto, Nicolás Córdova cumplió un breve interinato de urgencia ante Ecuador.

En La Roja, Ricardo Gareca debutó como entrenador de la selección chilena con victoria contra Albania (3-0) y derrota ante Francia (3-2) en la fecha FIFA de marzo.

¿Cuándo es el próximo partido de la selección chilena?

Tras los amistosos contra Albania y Francia, el tercer partido de La Roja de Ricardo Gareca será otro examen: contra Paraguay el 11 de junio en Santiago. Días después debiera enfrentar a Bolivia en Estados Unidos para el 21 de junio debutar contra Perú por el Grupo A de la Copa América.