¿Por qué no está Charles Aránguiz en la nómina de Chile? El Príncipe no jugará los amistosos

La Roja vuelve a la cancha luego de un largo tiempo. Chile inicia un nuevo ciclo de la mano de Ricardo Gareca, donde enfrentará en dos duelos amistosos a Albania y Francia. En estos encuentros no estará presente Charles Aránguiz y acá te contamos la razón.

El Príncipe ha sido una de las piezas fundamentales de la selección en los últimos años, estando en la Copa del Mundo de Brasil 2014 y siendo campeón de Copa América en 2015 y 2016. Por esta razón, más allá de problemas físicos, ha sido un fijo dentro de La Roja, por lo que su ausencia en la primera convocatoria extrañó a muchos. A diferencia de lo sucedido con Gary Medel, la baja de Aránguiz no es por un tema deportivo.

¿Por qué no está Charles Aránguiz en la nómina de Chile?

Poco antes de que saliera la convocatoria de La Roja para estos encuentros amistosos, fue el propio Ricardo Gareca quien explicó que el Príncipe no sería convocado por “situaciones personales“. De este modo, se podría inferir que sí iba a ser considerado, pero que el deseo del formado en Cobreloa finalmente fue no estar presente para resolver su situación.

“El único que me dijo que prefiere arreglar algunas situaciones personales, para esta citación, fue Charles Aránguiz, pero no que no cuente con él para la selección”, aseguró Ricardo Gareca en declaración a LUN. Tal como lo dice el estratega, no es que el jugador se haya descartado del proceso, ya que solo manifestó el deseo de no ser llamado en esta nómina.

¿Cómo es el presente de Aránguiz?

Charles Aránguiz milita actualmente en el Inter de Porto Alegre y en la temporada 2024, ha disputado 13 encuentros en la Copa de Brasil y el Campeonato Gaúcho. De hecho, fue titular en el último encuentro de los Colorados ante Juventude en la semifinal de ida del Gaúcho, donde igualaron 0-0.