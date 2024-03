Ricardo Gareca hace su estreno en La Roja. El DT vivirá sus dos primeros partidos al mando de Chile, en los duelos amistosos ante Albania y Francia. Claro que en estos encuentros habrá una gran ausencia: Gary Medel. Uno de los capitanes de la Generación Dorada no fue considerado.

A mediados del 2023, el Pitbull quiso darle un giro a su carrera y decidió dejar el fútbol europeo. Tras finalizar contrato con Bologna, firmó con Vasco da Gama y la apuesta le resultó. Ha sido titular e incluso se ganó la capitanía del Gigante da Colina. Pese a estos antecedentes, el jugador no fue llamado a la selección de la cual es capitán cuando no está Claudio Bravo.

¿Por qué no fue convocado Gary Medel a los amistosos de Chile?

Más allá de todas las especulaciones sobre la ausencia del formado en Universidad católica, Ricardo Gareca fue claro al señalar que esta decisión es solo futbolística y que de ninguna manera queda descartado para el proceso. Pese que es titular en el fútbol brasileño, uno de los torneos más complejos del mundo, el Tigre aseguró que no lo consideró necesario para estos encuentros.

“Gary no ha sido convocado, no significa que él no vaya a poder estar en un futuro. Iremos resolviendo. Simplemente para estos partidos hemos considerados a los de esta lista. Yo no lo he asegurado nada a nadie, ni de ser convocado ni de jugar, esto tiene que ver estrictamente con ver otras opciones. Eso no significa que estén descartados. Simplemente doy la nómina para estos dos partidos“, explicó Gareca al entregar la convocatoria.

Para los amistosos de esta fecha FIFA, el Tigre convocó como centrales a Guillermo Maripán (Mónaco), Paulo Díaz (River Plate) Igor Lichnovsky (América de México) y Matías Catalán (Talleres de Argentina). Sin embargo, Maripán sufrió una lesión que lo marginó y en su reemplazo fue llamado de emergencia Francisco Sierralta (Watford de Inglaterra).

¿Cuándo juega Chile sus amistosos?

La Roja se medirá ante Albania el viernes 22 de marzo a las 16:45 horas y contra Francia el martes 26 a las 17:00 horas.