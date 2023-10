La próxima doble fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, se vislumbra como clave para la continuidad de Eduardo Berizzo al mando de la Selección Chilena.

Ante la posibilidad de que efectivamente el argentino termine dejando el cargo, el mundialista con La Roja en España 1982 como Miguel Ángel Neira, sorprende a todos y en diálogo con Bolavip Chile deja su candidato a sucederlo: Fernando Díaz.

¿Por qué lo pide para reemplazar a Berizzo?

“Suponiendo que no siga Berizzo, aunque dudo que no siga porque yo creo que va a seguir, mi candidato es Fernando Díaz“, afirma el ex multicampeón con la UC, quien entrega tres razones para explicar su postura.

“Primero, porque es chileno, ha hecho una carrera ascendente muy buena y fue campeón en Chile; segundo, el extranjero cuando ya ve que le está yendo pésimo agarra sus cosas y se va de Chile, el chileno no, porque se tiene que quedar aguantando el asedio de toda la gente, entonces porque eso se esfuerza mucho más”, explica Neira.

“Y tercero, Díaz hace jugar muy bien a un equipo sin estrellas, lo tiene peleando por meterse en Copa Sudamericana ¿Por qué no se le puede dar la posibilidad a uno nacional?“, sentencia el seleccionado nacional.

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

Los próximos partidos del Equipo de Todos en el camino al Mundial 2026 son el jueves 12 de octubre, recibiendo a Perú en el Estadio Monumental, desde las 21:00 horas; y el martes 17, visitando a Venezuela en Maturín, a las seis de la tarde.