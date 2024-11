Después de más de un año de espera, Arturo Vidal tuvo su esperado regreso a la selección chilena y se hizo notar. El King fue titular, capitán y pieza clave para que la Roja rescatara un punto en su visita a Perú en las Eliminatorias Sudamericanas.

Ante la falta de líderes en el camarín y tras una gran campaña con Colo Colo, Ricardo Gareca perdonó las críticas del volante para sumarlo a su proceso. La respuesta del bicampeón de América fue una gran actuación, ganándose todos los aplausos de las glorias de nuestro país.

Arturo Vidal deja en llamas a los históricos de Chile

El retorno de Arturo Vidal en la selección chilena dejó en claro que era un hombre que nunca debió salir. Más allá del recambio natural que debe tener la Roja, el King fue un pilar para un plantel que por fin pudo dejar atrás las derrotas y sumar un punto en las Eliminatorias Sudamericanas.

En conversación con RedGol, históricos del Equipo de Todos alabaron la actuación del mediocampista. Coke Contreras no dudó en señalar que “él tiene un estilo, una mística que no la va a cambiar nunca y lógicamente le da otro matiz al equipo”.

Arturo Vidal se gana los aplausos de los históricos de Chile tras su regreso. Foto: Photosport.

“Después hay que ser asertivo, aprovechar. Era muy importante ganar si se daba la posibilidad y se perdió una oportunidad de dar un paso que nos ilusionara. Todos suman y Chile muy poquito. Uno ve difícil que se pueda presentar la posibilidad porque la idea era sumar 6 puntos en esta fecha y ya quedaron dos en el camino”, añadió.

Una visión similar a la que tuvo Raúl Toro. “Es un jugador que le pones la camiseta y, si lo pones al arco, va a jugar bien. En todos lados juega bien, porque es un gallo con mucha jerarquía. Colo Colo salió campeón por este cabro, porque es un jugador de categoría“.

Jorge Garcés fue otro de los que se sumó a los elogios a Arturo Vidal. “Se vio como se ha visto últimamente. Se veía mejor porque Colo Colo ganaba. Ayer aún sin ganar se le vio bien, pero no con las luces permanentes, pero sin duda se nota cuando está en cancha. Es importante, su presencia dentro de la cancha es fundamental, administra bien el balón. Estuvo acertado en la tenencia de balón”.

Más allá de elogios, Francisco Las Heras aprovechó al King para remarcar algo que le hace falta a Chile. “Dentro de lo suyo, sobre todo el primer tiempo. Luchando, tirándose al suelo, ganando pelotas. En general jugó bien, pero en la posición que lo puso Gareca se supone que es el habilitador, porque estuvo adelante de tres mediocampistas. No es un hombre habilitador, desgraciadamente sigue fallando esa parte del fútbol chileno“.

Carlos Ramos, presidente del colegio de entrenadores, se sumó a su llamado con un candidato claro. “Él da la presencia, no hay que negarlo. Ha estado tantos años y tener un tipo de ese peso en un equipo te genera respeto del rival, pero no mejoró mucho las falencias que Chile tiene porque no son en su puesto, es arriba en la definición. Me hace ruido que no juegue Cabral porque no tenemos al jugador que meta pases entre líneas“.

Finalmente está Marcos González, quien criticó que, después de un año, Ricardo Gareca haya decidido llamar a Arturo Vidal. “Te suma siempre, es así. Es como Eduardo (Vargas) o la Generación Dorada siempre suma. Lamentable que se dio cuenta tarde Gareca. La racha de pérdida de oportunidades viene hace rato, venimos hace rato quedando afuera”.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal con Chile?

Con su actuación ante Perú, Arturo Vidal llegó a un total de 143 partidos oficiales con Chile. En ellos ha marcado 34 goles en los 11.776 minutos que ha estado dentro del campo de juego. Levantó dos títulos de Copa América (2015 y 2016).

¿Cuándo juega Chile?

Arturo Vidal buscará ayudar a Chile a cerrar el 2024 con un triunfo de oro en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja recibe a Venezuela el próximo martes 19 de noviembre a partir de las 21:00 horas.