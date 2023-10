Si hay un partido que, por historia, la Selección Chilena tiene prohibido perder es contra Perú, y de cara al juego de este jueves 12 de octubre, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, no son pocos los que exigen al equipo de Eduardo Berizzo que mantenga su buena racha en el Clásico del Pacífico.

Tal es el caso de un histórico ex jugador de La Roja como Miguel Ángel Neira, quien supo de enfrentar a los incaicos en múltiples ocasiones por amistosos, Clasificatorias y Copas América, el que en diálogo con Bolavip Chile tuvo una fuerte actitud de menosprecio hacia el archirrival.

Es que al ser consultado por cómo ve las posibilidades de Chile ante Perú, en el Estadio Monumental, el otrora mediocampista subió la apuesta y afirmó que al elenco incaico “se le gana hasta poniendo a los infantiles”, pues a su juicio “los peruanos se cagan enteros acá”.

No es lo único, porque además Neira no duda un instante en afirmar que La Roja se lleva la victoria desde Macul ante los incaicos, a pesar de ser un férreo crítico de Berizzo, pues enfatiza que la historia pesa y que “toda la vida les hemos ganado“.

¿Qué piensa Neira del duelo de Chile ante Perú?

Al preguntarle cómo saldrá este partido por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el histórico jugador nacional es enfático en afirmar que “tengo toda la fe, a Perú se le ponen los infantiles y se les gana, si los peruanos se cagan enteros acá en Chile, toda la vida les hemos ganado”.

Sin embargo, Miguel Ángel Neira no está del todo convencido de lo que pueda realizar Berizzo en este partido, pues en la charla con Bolavip Chile no ocultó su molesta por la convocatoria de Fernando De Paul como tercer arquero para el duelo con los incaicos.

“Lo de De Paul me parece pésimo, porque va a ser el tercer arquero, hay que darle la oportunidad a un cabro joven como Cristóbal Campos, es un tremendo error el que comete”, afirmó el multicampeón con la UC, pese a que el portero de la U no juega desde septiembre pasado.

¿A quién le gustaría ver Neira en Chile ante Perú?

Tomando en cuenta las ganas que ha mostrado el histórico de La Roja en que se le gane a La Bicolor, todavía no comprende que Eduardo Berizzo no le dé la oportunidad al joven delantero de Colo Colo, Damián Pizarro, para que sume sus primeros minutos en el Equipo de Todos.

“Todo lo que predica no lo cumple, dijo que llamaría a los que estuvieran jugando mejor y no llama a Damián Pizarro, esa huea no la entiendo, ojalá no se note su ausencia, es el mejor delantero que tenemos en el país, contando incluso lo que están afuera, porque Alexis ya no es delantero”, sentencia Neira.

¿Chile podrá mantener su invicto histórico ante Perú? ¿Chile podrá mantener su invicto histórico ante Perú? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo se enfrentan Chile y Perú?

El Clásico del Pacífico, correspondiente a la tercera fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, se llevará a cabo este jueves 12 de octubre, desde las nueve de la noche, en el Estadio Monumental de Santiago.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.