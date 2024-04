Ricardo Gareca volvió a referirse a las situaciones de Arturo Vidal y Gary Medel en la Roja. No le aseguró un llamado a ninguno.

Gareca avisa a Arturo Vidal y Gary Medel: "No puedo garantizarle una convocatoria a nadie"

A dos meses de que comience la Copa América 2024, Ricardo Gareca ha ofrecido diversas declaraciones a la prensa internacional sobre su proceso en la selección chilena. Ahora, el Tigre volvió a referirse a las situaciones de Arturo Vidal y Gary Medel, a quienes no consideró para sus primeros amistosos.

En el programa Puede Pasar de D Sports, el DT recalcó que los dos históricos tienen abiertas las puertas de la Roja de acuerdo a su presente en sus respectivos clubes. Pero dejó claro que ninguno de los dos, y nadie en la selección, tiene un llamado asegurado para lo que viene.

“Gary Medel y Arturo Vidal son nombres importantes, pero ya les he dicho a todos que no puedo garantizarle una convocatoria a nadie. No puedo comprometerme de esa manera porque soy el DT de la Selección y tratamos de poner a los mejores”, comenzó.

“Ellos tienen muchos partidos internacionales, y si los veo con ganas y con la intención de seguir, los voy a tener en consideración”, agregó el Tigre, quien también habló de la Roja y los jugadores que toman la posta de la Generación Dorada.

“No me atrevería a decir que se viene una generación con menos jerarquía que la que se va. A Argentina le pasó lo contrario, aparecieron nombres a partir de la inteligencia del entrenador y terminó siendo campeón del mundo”, ejemplificó.

Tal como lo ha manifestado en el pasado, el Tigre dijo que hay jugadores para el futuro. “Hay chicos que pueden alcanzar y superar a aquellas figuras que en su momento fueron tan importantes. Chile cuenta con valores importantes, y cuando empiezan a agarrar confianza no sabe el techo que tienen”, cerró.

