El histórico Óscar Wirth pone en duda el esfuerzo de Arturo Vidal en la Roja: "No valía la pena"

Óscar Wirth es un histórico del fútbol chileno. Fue subcampeón de América con la selección nacional. Jugó en los tres equipos más grandes. Y, cómo no, estuvo atento al esfuerzo que hizo Arturo Vidal en el empate de la Roja frente a Colombia por la fecha 2 de las Eliminatorias 2026.

“Es un punto que suma. Está recién empezando. Futbolísticamente se anduvo bastante mejor que el partido anterior. Hubo instancias de seguridad que en el primer partido no se dieron, sobre todo defensivamente”, manifestó a RedGol el otrora golero, quien hace poco dejó su cargo como gerente deportivo de Cobreloa.

De todas maneras, detectó una carencia que no pasó inadvertida prácticamente para nadie. “Falta más volumen ofensivo, indudablemente. Brereton juega muy solo arriba y a Alexis Sánchez le falta bastante para ser el que nosotros consideramos desequilibrante. Brereton hizo la mejor jugada del partido, dejó solo frente al arco a Alexis. Se le fue un gol increíble”, le dijo Wirth a Paulo Flores.

Óscar Wirth analiza la lesión de Arturo Vidal por arriestar en la Roja

Óscar Wirth cree que Arturo Vidal estuvo un poco exagerado en el riesgo que corrió por la Roja en el empate frente a Colombia. De hecho, el King en el calentamiento manifestó un claro dolor en la zona que posteriormente fue intervenida por una lesión meniscal.

“La entrega de un jugador uno siempre la valora. Pero no sé si esa entrega tiene que ser al extremo de quedar lesionado. Salió bastante resentido. No sé si valdrá la pena estirar a ese extremo la cuerda”, reflexionó el ex guardavallas del Real Valladolid de España y el Independiente de Medellín en Colombia.

Donde seguramente no hay buen sabor de boca es en Athletico Paranaense, que perderá a Vidal al menos por cinco semanas, según los plazos que habitualmente se estiman en este tipo de operaciones. Pero el centrocampista bicampeón de América jamás ha escatimado en esfuerzo si se trata de defender al Equipo de Todos. Y el Mundial de Brasil 2014 es una gran prueba de eso.

¿Cuándo juega Chile las fechas 3 y 4 de Eliminatorias?

La próxima fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas será en octubre del 2023. Ahí Chile se medirá con Perú y Venezuela, donde disputará seis puntos claves rumbo al Mundial de 2026.

¿Cómo quedó la tabla de las Eliminatorias de Sudamérica para el Mundial 2026?