La selección chilena y el fútbol nacional sigue masticando la durísima y amarga derrota de La Roja contra Bolivia. El mal sabor de boca no se pasa en lo que respecta al resultado y a la forma, con los dirigidos por Ricardo Gareca casi haciendo el loco sobre el césped del Estadio Nacional, ante un rival que históricamente debía ser más que abordable.

Entre las varias aristas que rondan el partido, a Patricio Yáñez y Mauricio Pinilla les sigue rondando por la cabeza el insólito análisis del entrenador tras la caída. Es que el Tigre dejó botando que La Roja hizo un buen partido y casi que perdió por infortunio, algo muy distinto a lo que vio el resto de los hinchas y la prensa.

“Jugaba bien el Perú de Gareca, el funcionamiento que tenía era de un equipo agresivo. Y lo otro que me llama la atención… en otros partidos contra Bolivia llegaste ocho veces y podía pasar que la pelota no entraba… pero que ahora Gareca diga que jugábamos bien…”, dijo molesto el Pato Yáñez.

El ex delantero agregó que “Gareca dijo que quedó lleno pese a haber perdido. Ahí en adelante, de verdad es su postura es ofensiva. Gareca vio otro partido. Como dicen, ¡qué partido estás viendo! Es ofensivo”.

Pinilla le entra sin anestesia a Gareca

Ahí fue cuando tomo la palabra Mauricio Pinilla, quien lanzó un inesperado y duro calificativo para el actual desempeño de la selección chilena y el Tigre Gareca en la banca.

“Está bien, Pato. Cómo no lo vamos a tomar como algo ofensivo, si Gareca vio otro partido y no el que vio todo Chile. Este partido de Chile es para el olvido, que no nos trate de convencer de lo contrario”, expuso Pinigol.

El duro palo de Mauricio Pinilla a la selección chilena de Ricardo Gareca.

El ex delantero de la selección chilena y Universidad de Chile sentenció tajante y categórico que “este partido de Chile contra Bolivia fue asqueroso. Chile jugó horrible”.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena y quiénes son sus rivales?

Tras las derrotas contra Argentina y Bolivia, la selección chilena volverá a la acción como local contra Brasil (10 de octubre) y de visita ante Colombia (15 de octubre), ambos duelos por Eliminatorias Sudamericanas.