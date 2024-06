Claudio Bravo afina detalles para tener otra competencia oficial con la Roja. El legendario portero fue considerado por Ricardo Gareca en la lista para afrontar la Copa América 2024. Y a juzgar por los dos primeros amistosos del Tigre en la dirección técnica, es probable que sea titular en el certamen.

Por el momento, Bravo cuenta las horas para un amistoso frente a Paraguay. El último antes de comenzar la participación en el Grupo A del torneo de países más antiguo del mundo. Además de aquel panorama, el oriundo de Viluco analiza algunas opciones para continuar su carrera.

Aunque ya dejó abierta la puerta al retiro de la actividad. En ese contexto, RedGol contactó a un icónico portero que tuvo la selección chilena. Uno que jugó en los tres clubes más grandes del fútbol nacional. Las referencias son para Óscar Wirth, quien atendió el llamado de nuestro compañero Paulo Flores.

“Él es una persona que está clara que está muy vigente, de hecho está en la selección. Pero tiene que haber una política de manejo en los clubes para que en algún medida se protejan y le dé salida a la gente para poder renovarse”, expuso el golero que fue mundialista en España ’82.

Claudio Bravo fue titular en los amistosos ante Albania y Francia bajo la tutela del Tigre Gareca. (Manu Blondeau/AOP/SIPA/PHOTOSPORT).

Dijo eso por la intención que tiene Universidad Católica en buscar al capitán de la Roja bicampeona de América, un deseo que el Tati Buljubasich tiene hace mucho tiempo. “Si contratan a una persona como Bravo, con experiencia y que va a ayudar a crecer a los que están al lado de él, no sería problema”

“Pero yo no lo veo tan así. Es una posibilidad de trabajo y no de transmitir toda la experiencia que tiene”, agregó Wirth. Además, piensa que la UC no debería traer una nueva competencia para Thomas Gillier, el promisorio guardavalla surgido en las inferiores del club que se ganó el lugar ante las lesiones de Sebastián Pérez.

Claudio Bravo aconsejado por un mundialista con la Roja: “Los jóvenes necesitan lo mismo que él cuando empezó”

Claudio Bravo atajará en el amistoso de la Roja ante la escuadra paraguaya y Óscar Wirth valora la vigencia del meta que supera las cuatro décadas de edad. Aunque piensa que un retorno a Chile quizá sea demasiado para una trayectoria tan extensa.

“Seguro que tapará a Gillier. ¿Y él ya lleva cuántos partidos jugados? ¿Qué necesita él por sobre todas las cosas? Lo mismo que tuvo Claudio Bravo cuando empezó, con todos los percances que le pasaron. Hubo alguien que creyó en él y lo dejó jugando. Gillier necesita lo mismo”, apuntó Wirth.

Y agregó que “a los 41 años andar buscando su espacio… es difícil hablar de las otras personas. Cada uno piensa como quiere, pero para un país carente de renovación que exista una placa que no te deja crecer es imposible renovarse y darles posibilidades a los jóvenes”.

Claudio Bravo junto a Víctor Dávila se despiden tras una conferencia de prensa. (Karin Pozo/Photosport)

Una crítica que se desliza de esas palabras. Y también una sugerencia de ponerle punto final a una trayectoria llena de gloria. Pero también existe la chance de un regreso a Colo Colo. O incluso de volver a juntarse con Lionel Messi en el Inter Miami de Estados Unidos.

¿Cuándo juega Chile vs. Paraguay el último amistoso antes de la Copa América 2024?

La Roja recibe a Paraguay este martes 11 de junio en el Estadio Nacional a contar de las 20 horas, según el horario de Chile continental. Será el juego preparativo que cerrará la preparación para afrontar el Grupo A en la Copa América 2024.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!