Claudio Bravo espera el amistoso de la selección chilena contra Paraguay, el único y último examen antes de Copa América, con mucha calma sobre su nebuloso futuro. Esto además del agradecimiento hacia Ricardo Gareca por la confianza depositada en él por el entrenador de La Roja.

Este sábado, el arquero y capitán de Chile reiteró que no tiene nada definido tras la Copa América. Incluso, el torneo continental puede servir para colgar los guantes y terminar su carrera en modo selección.

“Sobre el futuro no es algo que me preocupa, me siento bien en el día a día. Todavía no tengo las cosas claras. Ha habido acercamiento con varios destinos. Quiero ser inteligente, saber elegir bien si debo continuar o parar. Eso lo determinará dónde toque ir, si es que es un club en Chile u otro lugar”, dijo Bravo.

Agrega que “están ambas opciones, sí. Pero depende de lo que aparezca. Si hay que moverse muchos kilómetros con la familia, o si la adaptación no es la óptima, no tiene mucho sentido”.

Bravo no descarta Chile ni el retiro

Cabe recordar que Bravo siempre es rumor para volver a Colo Colo y Universidad Católica se puso a la fila. Pero también le retiro es una tercera opción: “llevo años privilegiando el entorno familiar, un buen lugar al que uno pueda estar habituado. Y si no lo encuentro no pasa nada”, complementó el meta.

Claudio Bravo termina contrato con el Real Betis y no seguirá en los sevillanos. La temporada no fue fácil entre lesiones y suplencia en el equipo de Manuel Pellegrini, por eso el meta valora mucho la consideración de Gareca.

“Las veces que me ha tocado estar acá las sensaciones son las mismas. Con tranquilidad, saber que tengo un recorrido muy extenso en todo sentido. Pero cuando suceden estas cosas, que existe un llamado cuando no estás en el mejor presente, el jugador se lo toma como una confianza absoluta. Es muy valioso llegar a sentir eso del entrenador”, sentenció.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Paraguay?

La Roja de Ricardo Gareca enfrentará a Paraguay, en el único amistoso previo a Copa América, el martes 11 de junio desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.

Por Copa América de Estados Unidos 2024, Chile enfrentará a Perú (21 de junio), a Argentina (martes 25 de junio) y Canadá (sábado 29 de junio).