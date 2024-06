Julio Rodríguez cree que Bravo no vuelve a Colo Colo y le recomienda pedirle pituto a Lionel Messi en la MLS y ser refuerzo del Inter Miami.

Claudio Bravo se integró a la selección chilena para preparar el amistoso contra Paraguay y lo que será la Copa América de Estados Unidos 2024. En paralelo, el arquero nacional se despidió del Real Betis con el futuro nebuloso en búsqueda de club para el segundo semestre.

Su mentor y formador en Colo Colo, el entrenador de arqueros Julio Rodríguez, habló con La Tercera y le recomendó a Bravo llamar a Lionel Messi y David Beckham para ponerse bajo los palos del Inter Miami en la MLS de Estados Unidos.

“Le diría que ojalá, si tiene alguna oferta de buen nivel de España, que se quede por allá, si respetan que ya tiene 41 años y ya no puede entrenar a la misma intensidad o jugar tres partidos a la semana, sería su mejor opción”, dijo Rodríguez.

Agregó que “está muy adaptado en España, aunque tenga que cambiarse de ciudad. Y si no se da esa opción, la MLS sería bueno. Cualquier equipo sería una buena opción. Si es el Inter Miami, maravilloso. Sería hasta la primera opción. Los estadounidenses respetan mucho a los tipos que han ganado cosas, que son estrellas. En todos los deportes los respetan como tales. Lógicamente, hay críticas, porque todos están expuestos a eso, pero va a vivir tranquilo”.

¿¡Hola Lio Messi! Lleva a Claudio Bravo al Inter Miami?

Ahí vino el particular consejo a Bravo: “le diría que llame a Messi o a Beckham y les diga que tiene mucho deseo de ir a jugar una o dos temporadas allá. Qué le dirían, no lo sé. Pero eso sería lo que yo le aconsejaría a Claudio. Tiempo de carrera le queda”.

“Están los casos de Pepe Reina y de Buffon, ejemplos hay varios. Y no se pierde la calidad. Si no se pueden mover, no los contratamos, pero son tipos que tienen una genética diferente. Le quedaría muy bien eso”, complementó.

Por otro lado, Julio Rodríguez considera difícil que el arquero de La Roja vuelva a Colo Colo o que pueda fichar por Universidad Católica como se ha rumoreado.

“Yo lo veo en el extranjero. No creo que vuelva, por lo que hemos hablado hace unos meses, que quiera terminar en Chile…. Yo pensaba que podía ser Colo Colo, sobre todo con Mosa como presidente, que lo autorizó a entrenar un par de veces conmigo en las dependencias del club. Por lo que me di cuenta, lo tiene bien considerado”, expuso.

Rodríguez sentencia: “pero no creo que hayan tenido más contactos. No sé cuáles serán los pensamientos de Mosa, pero creo que lo más probable es que siga afuera”.