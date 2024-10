La Joya se puso en el once ideal de la historia de Chile y una gloria de Colo Colo no está de acuerdo con sus palabras.

Una de las nuevas caras de la selección chilena es Carlos Palacios, quien desde el arribo de Ricardo Gareca ha ganado terreno en el equipo nacional.

La Joya empezó a jugar con el equipo nacional, debido a su buen momento en Colo Colo, sin embargo no ha podido plasmar su talento con la camiseta de la Roja.

Palacios se está transformado en una figura dentro y fuera de la cancha, es por ello que participó del programa La Junta con Julio César Rodríguez, donde dejó muchas frases para el bronce.

Gabriel Mendoza detiene el ímpetu de Carlos Palacios

Carlos Palacios armó el equipo ideal de la historia de Chile y se incluyó, dejando afuera a jugadores históricos como Carlos Caszely, Iván Zamorano y Marcelo Salas.

El once que paró el volante albo es con Claudio Bravo; Mauricio Isla, Elías Figueroa, Gary Medel y Jean Beausejour; Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Jorge Valdivia y Carlos Palacios; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Carlos Palacios se puso entre los mejores en la historia de Chile.

En RedGol quisimos saber la opinión de Gabriel Mendoza, quien no está de acuerdo con las palabras de Palacios.

“Yo creo que… no, no corresponde, ahí Palacios se tiró muy para arriba. No hay más grandes que Caszely, Zamorano y Salas arriba, esos tres que te dije tienen que estar. Se le salió un poco la cadena”, dijo el campeón de la Copa Libertadores.

Carlos Palacios tiene una nueva opción de sumar bonos este martes, cuando la Roja visite a Colombia en Barranquilla.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas?

La selección chilena vuelva a salir a la cancha este martes 15 de octubre, cuando a partir de las 17:30 horas se mida ante Colombia en Barranquilla.