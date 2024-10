Juvenal Olmos, el ex entrenador de la selección chilena, tuvo un durísimo análisis tras la derrota de La Roja contra Brasil, especialmente por lo relacionado al ambiente sobre la figura de Ricardo Gareca.

Es que el mismo Gareca reveló que no sale mucho de casa por el mal presente de La Roja, dando a entender que el hincha en la calle no es muy cariñoso. Olmos recordó que su paso por la selección fue difícil y anímicamente sufrió mucho más.

“Una cosa… yo veo el ambiente ahora y de verdad es una taza de leche para mí. Yo salí del Estadio Nacional repleto, con todo el público puteándome única y exclusivamente”, expone Juvenal en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Agregas que “entonces cuando dicen la presión en Chile… yo pienso: ¿estaré enfermo, yo estaré equivocado? Yo me fui a mi casa con depresión por un año después de eso, porque yo de verdad veo que no existe eso ahora”.

Un infierno al lado de lo de Gareca

“De verdad no veo que exista eso. Veo periodistas que dan su opinión, algunos desmedidos contra el técnico, otros no, pero no veo esa agresividad”, complementa.

Olmos añade que “conmigo fue una agresividad tremenda, que se te caía el pelo. Está bien, cada uno ve le presión externa de forma determinada, yo me limito a lo que viví. Lo que yo viví fue un infierno al lado de Gareca. Llevas 5 puntos de 27, esto nunca antes hubiera pasado. Es una taza de leche, lo cual me parece más sano ahora”.

Respecto al partido, el hoy comentarista sentencia que “los dos goles vienen por el sector derecho… la sensación de fragilidad yo la tuve casi todo el partido. Siempre hubo espacios hacia atrás”.