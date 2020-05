VH Castañeda: "Nadie quería ir a la Roja porque Bonvallet te destrozaba. Le dije a Acosta que pusiera a la U"

Víctor Hugo Castañeda contó cómo llegó a formar parte del plantel de la selección chilena que disputó las clasificatorias al Mundial de Francia 98, incluyendo anécdotas con el DT Nelson Acosta y recuerdos de la figura de Eduardo Bonvallet entonces.

“Habíamos jugando con la U contra Barcelona en Ecuador y en el aeropuerto Miguel Ángel Russo me dice ‘qué pasa si te llaman a la selección’. Era distinto a ahora, mucha gente no quería ir a la selección porque estaba Bonvallet y los destrozaba a todos con una falta de respeto tremenda a la actividad, él había profetado mucho de la actividad… había que pensarlo muy bien”, dijo VH a La Magia Azul en RedGol.

Agregó: “qué me van a llamar si con Acosta no tengo feeling, le digo a Russo. Y yo estaba punto de retirarme. Si te llaman andá, me contestó. Y me convocaron. Jugamos el partido contra Ecuador, el primero de Nelson acá de local, con una lluvia tremenda”.

Incluso, Castañeda revela el particular consejo que le dio al propio Nelson Acosta para dar los primeros pasos al Mundial tras un comienzo más que dubitativo con Xabier Azkargorta. Víctor Hugo le dijo a Acosta que tomara como base a la U del 96.

“Él tenía una fórmula de entrenar con cápsulas de 15 minutos y cambiaba el equipo. Y el equipo B le había dado baile al equipo A. Ronald (Fuentes) me dice ‘mete las manos… habla con él’. Si no tengo onda con el Pelao, le digo. Yo conversaba mucho con los técnicos en la U. Hablo con Nelson en la noche y me dice ‘mansa cagadita que tenemos, nos han dado baile’”, cuenta.

Añade: “¿le puedo sugerir algo? ¡Ponga a la U! ¿Cómo?, me contesta. Al arco vea quien juega. Está Cristian, Ronald, Pedro y Javier para que jueguen atrás. En el medio Musrri, Valencia y yo. Nos falta el Leo Rodríguez y vea si pone al Guatón (Vega) o al Coto (Sierra). Arriba está Marcelo (Salas) con Iván (Zamorano). Pero ponga a la U. Venimos de jugar cuartos de final de la Copa Libertadores, tenemos ritmo internacional. Y me dice: ya, voy a poner al Guatón. Y le respondo déjemelo a mí y yo ordeno al Toby”.

Sentenció que “al otro día ese equipo lo hizo caminando en la cancha chica de Pinto Durán y en la noche ganamos 4-1 a Ecuador. Después nos fuimos por un tubo”.