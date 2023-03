Gabriel Suazo dejó Colo Colo y llegó al Toulouse de Francia para demostrar por qué fue uno de los mejores futbolistas de la temporada 2022 en nuestro país. El lateral necesitó solo unos días para ganarse una camiseta de titular y hoy ser uno de los nombres más destacados de su equipo.

El ex capitán del Cacique aterrizó en su nuevo club y de inmediato convenció con su nivel. Ya en la cancha dio que hablar con sus gambetas y hasta con goles, los que lo tiene como uno de los más queridos. Esto no sería posible si hubiese elegido otro destino, lo que se evitó gracias a Eduardo Berizzo y Claudio Bravo.

Gabriel Suazo conversó en exclusiva con RedGol en Francia y reveló una conversación clave con el técnico de la selección chilena antes de aceptar la propuesta del Toulouse de Francia. El lateral habló con Enzo Olivera y destapó cómo el Toto tuvo un rol fundamental.

"He hablado con él, vino a ver un encuentro a Francia. Se sentó conmigo a conversar, tenemos buena relación. Para los que estamos en el exterior es buena esa relación, que sepan lo que se necesita. Eso es importante, me hizo feliz poder hacerlo y saber lo que se viene. Es muy importante la buena relación entre técnico y jugador", lanzó Suazidane.

Pero eso no fue lo único, ya que luego contaría detalles de la charla que tuvo antes de darle el OK al Toulouse. "Estoy muy agradecido con Berizzo, porque me ayudó mucho en la decisión. Le comenté un poco las opciones que tenía y él me aconsejó, aunque la decisión fue mía con mi familia, pero tener la opinión del técnico de la selección es importante".

"Él estuvo aquí, conoce Francia y para mí es importante tener esa comunicación directa, porque te da un feedback para mejorar más", complementó.

Claudio Bravo también aportó con lo suyo para el arribo de Suazo al Toulouse

Si bien Gabriel Suazo detalló cómo Eduardo Berizzo lo ayudó a decidir irse al Toulouse de Francia, hubo otro jugador que algo tuvo que ver. El lateral reveló que aceptó la propuesta porque ahí se encontraría con Philippe Montanier, quien dirigió a Claudio Bravo en la Real Sociedad.

"Era importante saber del técnico, quién es. Él dirigió a la Real Sociedad, habla español y dirigió a Claudio Bravo. El ayudante es español, vive en Barcelona y es importante el mensaje", señaló sobre ambos. En España, el arquero tuvo al actual DT del lateral como su jefe entre las temporadas 2022/12 y 2012/13.

"A la hora de jugar, es muy parecido a lo que se intentaba en Colo Colo. Claro, aquí es contra el Olympique de Marsella, al PSG y es complicado llevar a cabo el funcionamiento, pero en cada partido se intenta salir jugando, que los laterales ataquen, que tengan función ofensiva y eso para mí es muy importante. Eso se ve antes de la decisión, luego los pro y los contra de cada lugar. Uno trata de tomar la mejor", sentenció.