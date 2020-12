Autoridades de Gobierno y la ANFP recorren terrenos de la futura ciudad deportiva Juan Pinto Durán

Cada día está más cerca que se empiece a construir la nueva ciudad deportiva de Juan Pinto Durán, pues este miércoles el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, junto a la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, y el presidente de la Federación de Fútbol, Pablo Milad, recorrieron los terrenos del Cerro Chena, ubicado en San Bernardo, y que sería el lugar escogido para albergar este nuevo complejo deportivo.

“Hace unos meses se nos acercó el presidente de la de Federación de Fútbol, Pablo Milad, para ver la opción de encontrar un terreno fiscal -es decir, de todos los chilenos- para el nuevo Juan Pinto Durán. Hoy, visitamos en terreno Cerro Chena, una de las opciones más concretas que tenemos para esta nueva ciudad deportiva”, aseguró el ministro Isamit tras el recorrido.

“La Selección nos ha dado infinitas alegrías, y creemos que el complejo Juan Pinto Durán actual deja mucho que desear, algo que incluso dijo Alexis Sánchez hace un tiempo. Nuestra selección merece un mejor lugar, donde puedan entrenar y alojarse en fechas FIFA, las selecciones juveniles y adulta”, agregó.

“Un buen uso no solo es destinar a instituciones, concesionar a fundaciones y generar buenos proyectos de inversión, también es disponer terrenos para instituciones que unen a los chilenos, y por nos pusimos a trabajar en este proyecto, porque el bicampeón de América merece un lugar digno y que esté a la altura de sus logros”, cerró el ministro.

Las autoridades recorren los terrenos que pueden albergar el nuevo Juan Pinto Durán.

El terreno del Cerro Chena tiene 17 hectáreas, colinda con la autopista y con el futuro Parque Metropolitano, es un terreno fiscal y actualmente está siendo administrado por el Ejército. Además, el proyecto no solo apunta a un estadio de fútbol, sino a un centro de entrenamiento que permita el crecimiento del fútbol juvenil, femenino y que otorgue estándares internacionales para las selecciones adultas. Sumado a ello, se propone tener en el mismo lugar las instalaciones para las selecciones de fútbol playa y fútbol sala.

“Hemos pensado que este es el lugar idóneo para seguir creciendo como fútbol chileno. Hoy en día somos la penúltima infraestructura de fútbol en Sudamérica; solamente superamos a una federación y esto no está a la altura de los requerimientos, hoy en día, desde el punto de vista de infraestructura, de logística, para hacer un buen trabajo de base para nuestras selecciones (...). Queremos que el fútbol sea el motor del cambio, el motor también de la unión, porque gracias al fútbol nos unimos todos alrededor de una camiseta”, sostuvo Pablo Milad.



En la misma línea, la ministra del Deporte sentenció que “nosotros queremos y estamos siempre trabajando por tener mayor y mejor infraestructura deportiva en nuestro país, no solamente de alto rendimiento, en este caso el fútbol profesional, sino que también social, recreativa, porque creemos que es la única forma de democratizar la práctica del deporte. Y si no hay infraestructura deportiva nosotros no podemos pedirles a los chilenos que puedan atacar los altos índices de obesidad y sedentarismo que tiene nuestro país. Por lo tanto, esta apuesta que está haciendo el Ministerio de Bienes Nacionales con el fútbol profesional y las divisiones inferiores de nuestro país, para nosotros es muy importante”.