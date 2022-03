Nómina Selección Chilena | Estos son los citados y jugadores disponibles para Chile vs Brasil

Chile viaja a Brasil en búsqueda de un resultado que le permita mantenerse con vida en las Eliminatorias a Qatar 2022, para lo cual Martín Lasarte piensa en el equipo que salga a la cancha del Estadio Maracaná.

La tarea es difícil, ir a la casa de los campeones del mundo en cinco oportunidades nunca es sencillo y más en la situación en la que se encuentra La Roja, donde no hay mayor margen de error y los puntos son necesarios. Chile se encuentra en el 6° lugar con 19 unidades, mientras Perú está en zona de Repechaje con 21 y Uruguay está siendo el último clasificado con 22. Justamente la Celeste será el rival en la fecha final.

Brasil por su parte, hace rato que se clasificó a Qatar 2022. A pesar de esto, Tite trabaja en lo que será el equipo que irá al Mundial y no se guarda nada en este encuentro para ir puliendo su mejor esquema. Con Neymar a la cabeza, esperan el duelo frente a los nacionales.

¿Quiénes son los citados para y jugadores disponibles para el partido ante Brasil?

De la nómina original de Martín Lasarte, hubo dos cambios. Primero, Luis Jiménez sufrió algunas molestias y no será parte de esta fecha doble, por lo que fueron convocados Ronnie Fernández e Iván Morales en delantera. Además, Erick Pulgar dio positivo por coronavirus y tampoco estará presente ante la Canarinha. Esteban Pavez fue nominado de emergencia en su reemplazo.

Respecto al partido ante Brasil, Brayan Cortés no estarán por acumulación de amarillas, mientras Ben Brereton y Guillermo Maripán no viajarán a Río de Janeiro por los problemas físicos que arrastran desde sus clubes. Serán evaluados a ver si llegan al duelo con Uruguay. El resto de la nómina no mencionada aquí está a disposición de Martín Lasarte.