Periodista Toti Pasman se resigna: "La selección argentina no puede con Claudio Bravo. Tiene 37 años y nos sigue amargando"

Tal como ocurrió hace dos semanas en Santiago del Estero, Chile y Argentina repartieron puntos y con idéntico resultado: 1-1. Esta vez en el debut de ambas escuadras en la Copa América que se disputa en Brasil.

Los medios y comentaristas trasandinos criticaron duramente a la Albiceleste, y Juan Carlos Toti Pasman responsabilizó a Claudio Bravo por la falta de triunfos.

"Esta camada de grandes jugadores no puede con Claudio Bravo", comenzó diciendo el periodista en Radio La Red.

Claudio Bravo vuela ante el tiro libre de Lionel Messi en Santiago del Estero (Getty Images)

Argumentando que "no es que no pueda con Neuer de Alemania, o con Brasil 1970. No puede con Claudio Bravo. Bravo nos ganó la final del 2015, nos ganó la final del 2016 y hoy con 37 años nos sigue amargando".

Pasman no sólo le quitó un año al guardameta del Betos (tiene 38 en realidad), también asegura que sin el arquero, otra cosa hubiera sido el historial entre ambas selecciones en los últimos años.

"Nos quitó la victoria en Santiago del Estero, y nos quita la victoria hoy, esta selección no puede con Claudio Bravo", reclamó con amargura.