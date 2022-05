El presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, salió al paso de los rumores y las críticas por la masiva presencia de jugadores representados por Fernando Felicevich en la última nómina de la selección nacional. Para el directivo no hay nada raro, considerando además que Twenty Two es la agencia de muchos de los mejores futbolistas del país.

La selección chilena se prepara para la gira a Asia donde enfrentará a Corea del Sur, Túnez y Japón o Ghana entre el 6 y el 14 de junio y pese a no tener director técnico la Roja ya tiene nómina para afrontar los duelos amistosos a espera de lo que resuelva la FIFA con Ecuador y el Mundial de Qatar por el caso de Byron Castillo.

Y la nómina presentada por director deportivo nacional, Francis Cagigao, en conjunto con los entrenadores de la selección chilena sub 20, Patricio Ormazábal y Milován Mirosevic, generó polémica por la alta presencia de jugadores representados por el agente Fernando Felicevich.

Este miércoles el presidente de la ANFP, Pablo Milad, reiteró que no hay intromisión alguna de Felicevich en el trabajo de la Roja y calificó como normal que gran parte de la nómina sean jugadores de Twenty Two considerando que la agencia tiene a su cargo la carrera de muchos de los mejores futbolistas chilenos.

“Primero Fernando Felicevich es uno de los representantes más grandes y por eso tiene jugadores de nivel. Eso no solo pasa en Chile, pasa en Argentina, en Uruguay, en diferentes países. Coincide que son muy buenos jugadores, pero acá nadie elige por el representante de los jugadores. Eso lo niego rotundamente, porque es una acusación grave que hacen. Aquí no hay ningún vínculo con ningún representante”, dijo Milad.

El timonel de Quilín agrega que “yo en lo personal no conozco a Fernando, creo que lo he visto una sola vez y no tengo relación con él, ni con la gente de acá. Yo no sé de las relaciones de antes, como jugadores, pero acá no hay ninguna relación con representantes”.

“Coincide que es el representante más grande, que tiene uno de los mejores jugadores de nuestro país o varios jugadores de muy buen nivel. Es una coincidencia pero no hay una manipulación por un representante. Yo dije que hay un análisis objetivo con el departamento de identificación y scouting y análisis, donde se van siguiendo jugadores y se hace un informe de rendimientos”, complementó el presidente del fútbol chileno.

Pablo Milad sentencia: “lo que pasa es que siempre sale Felicevich, Sergio Morales o todos los representantes grandes que hay en nuestro país, pero al igual que en todos los países. No solamente en Chile. Todas las nóminas, desde que soy niño siempre las listas de la selección son cuestionadas. Porque todos los técnicos, entrenadores y representantes también quieren que los llamen a sus jugadores. La selección es una forma de tener vigencia y presencia, que es muy importante para el futuro de sus representados. Por eso te digo que a veces son más críticas de los otros representantes que no llaman a sus jugadores que los propios medios, que hacen un análisis crítico y aceptable porque la mirada a veces es diferente”.