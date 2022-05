Fernando Felicevich es el representante de futbolistas más dominante del fútbol chileno. El agente no sólo se impone en la cantidad de jugadores vinculados a su empresa de management, Twenty Two, si no que además por la calidad de los mismos: prácticamente la totalidad de los referentes de la Generación Dorada de la selección chilena.

Por eso no debe sorprender que el publicista domine las nóminas de la Roja, hecho que aparece ratificado en la última convocatoria. Doce de los 23 citados por la dirección deportiva y el cuerpo técnico de la Federación de Fútbol de Chile son parte de su corral, y tendrá presencia mayoritaria en la gira de la Roja por Asia en junio.

La lista de Fefe incluye a los arqueros Brayan Cortés y Zacarías López, los defensores Mauricio Isla, Gary Medel, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta y Daniel González; los mediocampistas Erick Pulgar, Marcelino Núñez y Pablo Parra; y los delanteros Gonzalo Tapia y Diego Valencia. Si se saca un arquero, queda lista la oncena de Felicevich.

El resto de los jugadores está dividido. Están los internacionales como Ben Brereton, que trabaja con Wasserman, una de las empresas más importantes del fútbol europeo y norteamericano; mientras la novedad, el joven de origen belga Nayel Mehssatou, es manejado desde Bruselas por Zouhair Essikal.

Sergio Morales está detrás de Esteban Pavez, Diego Valdés y Joaquín Montecinos, mientras que el abanico de representates se completa con Alex Varas (Sebastián Pérez), Ernesto Elgueta (Ronnie Fernández), Pablo Lecler (Paulo Díaz), José Hevia (Tomás Alarcón), Leonardo Rodríguez (Pablo Galdames) y Tito Silberman (Gabriel Suazo).

De esta manera, doce de los 23 citados tienen a Fernando Felicevich como representante y los once restantes se reparten entre nueve agentes federados. Una curiosidad: después de largo tiempo, la empresa AIM (Víctor Dávila e Igor Lichnovsky) se queda mirando para la carnicería en la convocatoria.

Pero si quieren ver bajo el agua y se considera el Campeonato Nacional como base, hay varios que se extrañan. El líder Unión Española no inscribió a Felipe Méndez ni Bastián Yáñez (Lecler). Tampoco aparece el goleador de Primera, Joe Abrigo (Sergio Morales); ni Leonardo Gil (Adrián Castellanos), entre algunos destacados de la competencia local.

La selección chilena, aún sin entrenador confirmado, disputará tres amistosos en junio. El primero será el lunes 6, contra Corea del Sur en Daejeon. Después, ya por la Copa Kirín en Japón, la Roja se encontrará con Túnez el viernes 10 en Kobe, y el martes 14 contra Japón o Ghana en Osaka.