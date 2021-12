Colo Colo ha afrontado este mercado de fichajes a paso de caracol, pero los hinchas se ilusionaron luego de que trascendiera que los albos andan tras los pasos de Mauro Zárate, goleador argentino que hace un puñado de años se dio el lujo de rechazar a la selección chilena.

Fue Marcelo Barticciotto quien ayer agitó las aguas, asegurando que el elenco subcampeón del Campeonato Nacional habría iniciado contacto con el delantero que hoy viste los colores del América Mineiro de Brasil.

Pero esta no es la primera vez que los caminos de Zárate y Chile se cruzan, ya que en 2014 Jorge Sampaoli, en ese entonces estratega de La Roja, contactó insistentemente al goleador para traerlo al equipo de todos.

El jugador que en ese entonces militaba en Vélez Sarsfield fue una de las obsesiones del casildense, y el propio jugador contó que lo llamó dos veces para intentar convencerlo de defender a la escuadra chilena.

“Me negué dos veces a jugar por Chile… la primera llamada fue antes del Mundial (de Brasil) y dije que iba a esperar si me llamaban para jugar por Argentina”, contó Zárate en 2015.

El segundo telefonazo de Sampaoli ocurrió poco menos de un año más tarde. “Pasaron ocho meses y me volvió a llamar Jorge y me preguntó de nuevo para jugar la Copa América. Me dio más tiempo para pensarlo, me dijo que me serviría mucho”.

Mientras por un lado el entrenador de La Roja intentaba convencer a Mauro Zárate, dentro del camarín del equipo de todos el malestar por la eventual movida sacaba ronchas.

"Los jugadores no estamos contentos con eso, no necesitamos nacionalizar a otros para que vengan a rendir en nuestra selección", lanzó Eduardo Vargas, dejando en claro que el artillero no sería del todo bienvenido.

En tanto Mauro Zárate aseguró que "Estuve dos días sin dormir y le dije (a Sampaoli) que no me sentía contento, entonces eso quería decir que no quería ir".

"Mis hermanos todos me decían que fuera, pero mi papá no. No me arrepiento de nada", aseguró el argentino tras rechazar definitivamente a Chile en 2015.

Tras lo ocurrido Jorge Sampaoli culpó a la prensa. "Creo que el medio es muy nacionalista y que a veces, se apodera de alguna noticia para tratar de ser mucho más sensacionalista que otra cosa. Incluso la noticia perjudicó la llegada Zárate, las opiniones, la discusión".

"Mauro no quiso exponerse a situaciones que lo pudieran perjudicar", aseguró el deté dando el tema por cerrado.

Este 2021, a casi ocho años del amague realizado a La Roja, los caminos del fútbol y el destino volvieron a relacionar a Zárate con Chile, sin embargo, Colo Colo espera que esta vez las negociaciones lleguen a buen puerto y tengan un mejor final, que concluya con el trasandino arribando al Campeonato Nacional.