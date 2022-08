La selección chilena está comenzando un nuevo proceso de la mano de Eduardo Berizzo, donde poco a poco irán dejando la Roja los últimos grandes referentes, aunque muchos creen que deben ser la base para el futuro.

Uno que se deleitó con el juego que tuvo la selección con la "generación dorada" fue el técnico Marco Antonio Figueroa. Actualmente al mando de Nicaragua, conversó con ESPN, donde reveló un sueño que tuvo con el grupo liderado por Claudio Bravo y Arturo Vidal.

"A mí me hubiese gustado dirigir a la selección dorada, porque creo que el rendimiento hubiese sido mucho mejor del que tuvieron. Dicen que si quieres ganar una carrera tienes que tener un buen caballo, no puedes ganar en un burro. Chile falló en los últimos ocho años en la elección para los jugadores que ya están arriba de 30 años como Medel, Vidal, Sánchez, Aránguiz y Claudio Bravo, que es uno de los buenos arqueros de la época", comentó el Fantasma.

Con su particular estilo, el entrenador destaca que, pensando en lo que viene a futuro, hay que seguir jugando con los experimentados hasta que ya no puedan más.

"Los exprimo hasta el último. Chile necesita triunfos, Mundiales, acercarse a lo que competía hace ocho años. Veo a Alexis Sánchez, Aránguiz, Medel, lo único que como técnico no lo pongo de central, no sé quién lo dijo, porque es el mejor contención. Me agrada pegando patadas a todos", precisó.

Berizzo

Figueroa siempre está presente en sus redes sociales analizando y opinando de fútbol, donde el Campeonato Nacional no lo deja nunca de lado pese a la distancia.

Por lo mismo, también ha visto el nuevo proyecto de la selección chilena de la mano de Berizzo, a quien le desea lo mejor, pese a que siempre ha preferido a los técnicos nacionales.

"Primero que le vaya bien, la verdad no le puedo desear mal si está representando al país. Segundo, no soy quién para decir quién es la persona idónea. Hay que tener un proyecto y la metodología, nunca lo he visto trabajar y no sé si lo llevará a cabo. Pero Chile tiene que tener dinámica. porque es el ADN del futbolista chileno. Para los que creen que la presión la inventó Bielsa o Sampaoli, es porque no conocían la presión", destacó.