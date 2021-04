Manuel Suárez desmiente una leyenda: "Pizzi sacó a Marcelo Díaz del equipo por una decisión técnica, no porque filtrara información"

Pese a que ya pasaron un par de años, el hincha de la selección chilena no olvida la farra de Rusia 2018, en el sentido de desaprovechar el momento de la Generación Dorada y no ir a un tercer mundial consecutivo.

En el ojo del huracán siempre estará Juan Antonio Pizzi, al que se le recuerda más por el fracaso de no ir a la Copa del Mundo, que de haber ganado la Copa América Centenario en 2016, por ejemplo.

Muchas historias se escribieron sobre el tortuoso final de ese proceso, una de ellas, el cortocircuito con Marcelo Díaz, algo que aclara en conversacion con LUN, el ex ayudante técnico de la selección chilena de ese entonces, Manuel Suárez.

Marcelo Díaz fue uno de los pilares de la selección en las dos Copa América y en el Mundial 2014 (Agencia Uno)

Consultado por el rumor de que a Carepato lo "cortaron" por filtrar información, Suárez asegura que "no. Lo desmiento. Pizzi sacó a Marcelo Díaz del equipo por una decisión técnica, no porque filtrara información. Si fuera por eso Pizzi no lo tendría hoy en Racing".

En efecto, el argentino-español es el entrenador actual de Racing Club, donde no sólo dirige al volante aludido, también a otro que tuvo en su proceso, Eugenio Mena.

Suárez no sólo se refirió a Carepato, también hizo un mea culpa por la campaña que terminó con Chile mirando el Mundial por televisión.

"Sin dudas que pensamos que cometimos algunos errores. Puntualmente en el partido que jugamos contra Paraguay en Santiago. Debimos cuidar el empate. Con ese punto clasificábamos a Rusia. Pero por querer ganarlo, lo perdimos", cerró.