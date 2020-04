La imperdible historia de Clarence Acuña sobre Nelson Acosta y el Pibe Valderrama: "Me hizo soñar con él"

Uno de los mejores volantes chilenos en los '90 fue Clarence Acuña, quien ahora se desempeña en la Conmebol, recordó su etapa como jugador y contó varios episodios de su carrera.

El ex seleccionado nacional habló de una anécdota especial que tuvo con Nelson Acosta, de cara a un partido contra Colombia, para las Eliminatorias de Francia 1998.

"En las Eliminatorias a Francia '98, Don Nelson me estuvo toda la semana hablando que tenía que marcar a Valderrama. Me lo repetía todos los días, a cada rato, que si no estaba bien marcado, iba a ganar Colombia. Llegué hasta soñar con el 'Pibe', no le fallaba esa fórmula. Ganamos y Valderrama ese día (goleada 4-1 en el Estadio Nacional) ni tocó la pelota. Un grande", contó el ex mediocampista a Emol.

Jugando ante Arsenal - Getty

Sobre el calvo estratega agregó que "no he sabido mucho solo que estaba delicado de salud, Dios quiera se encuentre mejor. Don Nelson tenía su sello propio, era inteligente, intuitivo muy cercano al jugador, más si vas a jugar, pocas veces le erraba a los resultados de los partidos".

Acuña, además, habló de su paso por Newcastle, donde pudo jugar la prestigiosa Premier League, la mejor liga del mundo en la actualidad.

"Llegar a la Premier League, que para mí es la mejor liga del mundo, fue maravilloso. Yo quería jugar en Inglaterra y se dio. Newcastle es un club de lujo, con una ciudad fabulosa con mucha historia. En lo deportivo me adapté rápido al ADN de fútbol inglés", señaló.